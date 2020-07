Fra dansemus til tjener

Hvis du skal på restaurant i Skagen hen over sommeren, kan det være danseren Thomas Evers Poulsen, der står klar til at tage imod din bestilling. Han er nemlig blevet tjener på en fiskerestaurant i Skagen denne sommer.

Da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen på hans fridag, er det en begejstret og glad Thomas Evers Poulsen, der tager telefonen.

- Det startede som en kvik bemærkning. Jeg har nogle venner, der har en fiskerestaurant. Efter jeg havde arbejdet online derhjemme og prøvet alt, man kunne lave, sagde jeg til mine venner, at jeg var træt af det og sagde for sjov: 'Det kan være, jeg skal komme op og hjælpe jer i stedet?', siger Thomas Evers Poulsen.

Det behøvede han ikke at spørge om to gange, for hans venner takkede ja til tilbudet med det samme.

- Jeg tænkte over, hvordan København og Skagen kunne komme til at fungere. Det har været en 7/7-ordning. Jeg er heroppe den ene uge, og så er jeg hjemme med familien den anden uge, når vi har min bonusdatter, siger Thomas Evers Poulsen og tilføjer:

- Jeg er ikke bange for at lave noget. Der er mange, der siger: 'Hvor er det frisk af dig, at du vil arbejde her.' Jeg hjælper venner, jeg har på ingen måde tænkt på det som værende nedværdigt.

Se også: Scorer nyt job

Det er vildt hyggeligt

Det nye job er ikke ukendt territorium for Thomas Evers Poulsen, der tidligere har været barchef og haft egen restaurant i København. Men selvom det er et stykke tid siden, er det nye job ikke meget anderledes, end hvad han laver til hverdag.

- Man er på, ligesom når man er ude at holde foredrag. Man snakker med folk. Det er det, jeg synes er vildt hyggeligt. Derfor sagde jeg også ja. Jeg var sikker på, at det godt kunne fungere, siger han.

Der er dog ikke mange gæster, der forventer at blive mødt af Thomas Evers Poulsen, når de er klar til bestilling.

- Der bliver indgået mange væddemål, om det nu er mig, men de tør ikke spørge, så de spørger de andre tjenere. Der er også mange, der spørger, om jeg er Peter Ingemann. Folk er virkelig søde og vil gerne have taget billeder. Det er så hyggeligt, siger Thomas Evers Poulsen.

Se også: I dag starter 'Vild med dans' - stueversionen

Han bliver på restauranten juli ud, men afviser ikke, at han smutter en tur derop og giver en hjælpende hånd, hvis de er pressede på bemanding i løbet af sommeren.