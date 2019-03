Fra graven: Fatman i radioen en sidste gang

Vil man mindes Master Fatman, der natten til tirsdag gik bort, er der god lejlighed til at gøre det i morgen.

Søndag formiddag klokken syv sender Radio24syv Morten Lindbergs sidste udsendelse af 'Croque Monsieur'.

Udsendelsen blev optaget, dagen inden han gik bort.

Vil rejse statue af Master Fatman

Det fremgår af 'Croque Monsieur's Facebook-profil.

Genopstandelse

Da Morten Lindberg var i studiet for sidste gang, debatterede han i forbindelse med påsken emner som genopstandelse og det at rejse.

'Optagelserne var tænkt til at skulle blive sendt Langfredag i påsken og derfor er der i programmet referencer til genopstandelsen og til at rejse.'

Se også: Fatmans nære ven: - Jeg gik bare helt kold

'Men vi har truffet den beslutning, at det vil være på sin plads og i Mortens ånd at dele udsendelsen med jer, kære lyttere,' skriver produktionen bag.

Arbejdede meget

Morten Lindbergs død kom som et chok. Dødsårsagen er ikke kendt for den brede offentlighed, men kilder tæt på familien har fortalt, at Lindberg døde af et hjertestop.

- Morten har været bevidst om, at han bød sin krop meget, fordi han arbejdede meget og spiste meget, har Mikael Bertelsen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Se også: Mikael Bertelsen om Master Fatman: Talte med ham i går

Selv var Morten Lindberg til det sidste taknemmelig for livet.

- Husk, at livet er en gave. Og du skal leve det lige nu, lød hans opfordring i ’Croque Monsieur’ søndag morgen.