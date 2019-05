Fra venskab til fjendskab i retten: Ankesagen afgjort

Det er noget rigtig møg, når der kommer penge mellem venner. Det må pokerstjernen Gus Hansen og musikeren Rasmus Nøhr sande.

De to har været rigtig gode kammerater, siden de gik i gymnasiet sammen. Men et fælles festival-eventyr og økonomien bag har gjort, at de to er røget så voldsomt i totterne på hinanden, at sagen er havnet i retten. Nu har Østre Landsret afgjort sagen.

- Retten har afgjort, at Rasmus skal betale 400.000 kroner tilbage til Gustav Hansen. Det er betydeligt mindre, end han havde krævet, men mere end byretten mente. Men alt i alt er vi tilfredse, siger Rasmus Nøhrs advokat, Noaman Azzouzi, til Ekstra Bladet.

Også Gustav Hansens advokat er tilfreds med landsrettens dom.

- Jeg hæfter mig ved, at der er blevet fastlagt et ansvar og at erstatningen er blevet hævet, siger Louise Gjessing Lund Jensen til Ekstra Bladet.

Da de to eks-venner tilbage i marts måned sidste år krydsede klinger i byretten, blev Rasmus Nøhr dømt til at betale 90.000 kroner tilbage til Gustav Hansen - en dom, som pokerstjernen slet ikke var enig i. Derfor ankede han sagen til landsretten.

Pokerstjernen mener nemlig, at det er et helt andet beløb, han har til gode, efter han sammen med Rasmus Nøhr i 2016 drev festivalen Danmark Dejligst sammen.

Rasmus Nøhr og Gustav Hansen på scenen sammen under afviklingen af Danmark Dejligst i Odder tilbage i juni 2017. Foto: Henning Hjorth

I forbindelse med afviklingen af Danmark Dejligst ydede Gustav Hansen et bidrag på knap to millioner kroner, og da festivalen gik konkurs, mente pokerstjernen, at Rasmus Nøhr havde tilgodeset sig selv.

Tidligere venner mødes igen i retten

Blandt andet undrede Gustav Hansen sig over, at Rasmus Nøhr havde overført godt en halv million kroner til sit eget selskab, Skrappe ApS, hvilket ifølge Rasmus Nøhr skulle dække ubetalte regninger.

Gustav Hansen mener, at hans ven gennem 25 år har snydt ham for i alt 1.136.000 kroner og kræver minimum 713.000 kroner tilbage, men det beløb var retten langtfra enig i, da sagen blev behandlet første gang, hvor han altså blev dømt til at betale 90.000 kroner tilbage. Pengene skulle dække en forholdsmæssig andel af de penge, som retten fandt, at Rasmus Nøhr ikke burde have overført til sit eget selskab.

Krig mellem eks-venner: Dansk pokerstjerne kræver millionbeløb af Rasmus Nøhr

Da ankesagen i april i år blev behandlet i Østre Landsret, kom det frem, at sagens to parter har en helt forskellig opfattelse af, hvad der er var af mundtlige aftaler i forbindelse med deres samarbejde. Her kom det også frem, at der ikke findes en underskrevet formel aftale mellem de to om, hvem der havde det egentligt ansvar for og overblik over økonomien i Danmark Dejligst.

Gustav Hansen fortalte under en afhøring, at han i banken ikke kunne få noget at vide om selskabets økonomi, fordi han aldrig havde skrevet under på, at han var en del af Danmark Dejligst.

Rasmus Nøhr fortalte derimod, at Gustav Hansen havde valgt at tage en pause fra festivalen, da det hele spidsede til økonomisk.

Ifølge Rasmus Nøhrs advokat, har sangeren hele tiden tilbudt at betale hele beløbet på to millioner kroner tilbage til pokerstjernen.

- Men Rasmus havde ikke alle pengene på en gang. Derfor har han tilbudt at betale rater på 200.000 kroner om året. Havde Gustav Hansen taget i mod det, ville han have fået 600.000 kroner tilbage på nuværende tidspunkt. Nu må han nøjes med de 400.000 kroner, som landsretten har bestemt. Så vi er tilfredse, understreger Noaman Azzouzi overfor Ekstra Bladet.