Fra X Factor til gademusikant

Coronakrisen har også ramt 'X Factor'-stjernen Sigmund, som nu er begyndt at optræde på Strøget i København

Den dansk-færøske performer Sigmund Trondheim har skiftet 'X Factor' scenens spotlight ud med brosten og småmønter på strøget. Det bekræfter han overfor Ekstra Bladet søndag morgen.

- Jeg havde havde ikke så meget andet at give mig til, så jeg tænkte 'why not', siger han.

Ligesom mange andre artister, fortæller han, at det har været svært at få jobs under coronakrisen.

Derfor har han taget sagen i egen hånd.

- Jeg tager den fedeste mulighed, der er, og skaber en fest selv, fortæller 'X Factor'-kendissen om sit nye erhverv.

Billedgalleri 1 af 3 Sigmunds første gadeoptræden i fredags. Foto: Privatfoto 2 af 3 Sigmunds første gadeoptræden i fredags. Foto: Privatfoto 3 af 3 Sigmunds første gadeoptræden i fredags. Foto: Privatfoto

Sigmund optrådte på Strøget i København for første gang i fredags.

- Jeg synes, det gik sindssygt godt. Folk stillede sig op og stod og klappede og gav mig penge, siger han.

Sigmunds første optræden var ifølge ham selv en stor succes.

- Vi have en kæmpe fest i fredags, jeg tror, der stod 50 mennesker til sidst og lyttede, fortæller Sigmund, som har tænkt sig at fortsætte med at optræde som gademusikant.

Næste gang strøggængerne vil kunne få glæde af Sigmunds optræden, bliver til Pride i næste uge, hvor han planlægger endnu en performance.

