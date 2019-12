Fræk fortid: Nu er det slut

De fleste forbinder nok Berlingskes kultur-debattør Katherine Diez med flotte letpåklædte billeder, som hun ikke har været karrig med at dele ud af på Instagram.

Men alting har sin ende, for nu hvor 2019 går på hæld, har den 30-årige podcast-vært valgt at sadle om.

Se også: - Dan Jørgensen tog røven på mig

- Jeg har vist bar hud på Instagram, men jeg føler, det er et eksperiment, som jeg har afsluttet nu. Jeg har fået skabt mig en profil som debattør og har mere end rigeligt i mine ord nu. Jeg hviler mere i min faglighed, siger hun i forbindelse med et interview med ALT for Damerne og fortsætter:

– I stedet for at stå og råbe ind i en megafon som debattør har jeg fundet ud at, jeg måske har endnu større gennemslagskraft ved at sætte mig ned og skrive stille, roligt og sagligt. Folk skal nok læse det – også på den måde, det har fortjent at blive læst.

- Jeg har ganske rigtigt før stillet mig op og larmet, så jeg kan da på en måde godt forstå, at det er endt med, at det er min person, som er blevet anfægtet. Hvem fanden gider lytte til en, som står og råber en ind i hovedet, siger hun ligeledes i interviewet.

Er blevet voksen

2019 har budt på lidt af hvert for Diez. Hun nåede at blive single for dernæst at finde sammen med i klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen. En rejse, der har sat sine tydelige spor, medgiver hun:

– 2019 har virkelig været skelsættende. Jeg er blevet mere voksen i 2019. Jeg er også blevet mere i tvivl i 2019, men det føler jeg er med til at blive voksen.

Se også: Dan Jørgensen afslører: Er kæreste med Katherine Diez

- Jo ældre man bliver, jo mere skal det også gå op for en, hvor lidt man egentlig ved om verden. Nu er jeg 30, og det er for alvor gået op for mig, at jeg bliver overrasket hver dag. At jeg lærer hver dag.

Katherine Diez kunne endnu engang markere sin status som debattør, da hun netop figurerer på Politikens liste over årets meningsdanere. I år ligger hun på en 42. plads ud af 100.