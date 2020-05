Fræk serie: Dansk supermodel smider tøjet

Den 28-årige model Josephine Skriver har stor succes som model i udlandet og pryder i øjeblikket den ene internationale forside efter den anden.

Senest har den smukke dansker vist formerne frem i en farverig badetøjsserie for Victoria's Secret.

Skriver har været tilknyttet det anerkendte undertøjsbrand siden 2016 og har siden lavet adskillige shoots for dem. Senest bikinishootet, som du kan se billeder fra herunder:

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Foto: Planet Photos/Ritzau Scanpix

Josephine Skriver blev opdaget som 15-årig, da hun var en tur i New York med fodboldholdet fra Oure Idrætsefterskole, hvor hun dengang var elev.

Kort efter skrev Skriver kontrakt med modelbureauet Unique Models.

Josephine Skriver har siden blandt andet gået catwalk for Victorias Secret som en såkaldt 'Angel' og går desuden shows for adskillige store internationale brands og modehuse.

I år er Josephine Skriver også udnævnt til 'Rookie Of The Year 2020' og skal dermed være model for anerkendte Sports Illustrated.

Se også: Dansk supermodel træffer svær beslutning: Udskyder bryllup

Udskyder bryllup

Privat danner Skriver par med musikeren Alexander DeLeon. Parret blev forlovet i 2019 og havde planlagt deres bryllup i år, men de har - som mange andre - måttet udskyde det grundet coronavirus.

- Det var en svær beslutning. Når du har ventet på et særligt øjeblik hele livet og er nødt til at flytte det, er det aldrig nemt, siger den danske model til People og fortsætter:

- Jeg er spændt. Jeg tror, at udskydelsen vil give mig mere tid til virkelig at nyde processen. Det var langt mere stressende, end jeg forestillede mig, så jeg er spændt på at gøre denne tid endnu mere speciel.

Se også: Dansk supermodel afslører 'kæmpe nyhed'