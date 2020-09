Frække Frederik: Derfor har jeg rød neglelak på

Den klassiske musikquiz overraskede søndag ved at have en deltager, som kombinerede habit og neglelak

Noget tyder på, at radioværten Frederiks Cilius’ alter ego tager mere og mere over. Eller også er manden slet og ret mere doven, end mænd er flest.

I hvert faldt kunne tv-seerne på DR2 søndag aften, hvor der var premiere på en ny omgang ’Den klassiske musikquiz’ notere sig, at ikke bare havde Frederik Cilius mistet sit prominente overskæg, men at han også afslørede en højrød neglelak, hver gang han viftede med sin lille buttede hånd. Han var frække Frederik med de røde negle.

Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm er Frederik Cilius' alter ego. Foto: Klaus Vedfelt

– Okay, Okay. Jeg er doven. Indrømmet luddoven. Jeg gider ikke tage Kirsten Birgit-neglelakken af og på hele tiden, griner han og undrer sig over, at ikke flere har spurgt til de knaldrøde negle.

Frække Frederik med de røde negle. Foto: DR

– Min kone har sådan en øko-neglelakfjerner, som jeg simpelthen ikke gider bruge. Dels tager det for lang tid med den, dels bliver man ufattelig fedtet på fingrene af at bruge den. Der er rigelig med sund olie iblandet, forklarer han.

Kønsflydende

Men det er ikke hele forklaringen, for det viser sig, at den arbejdsomme mand om formiddagen optog tv for TV2, hvor Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm og hendes makker Rasmus Bruun farter land og rige rundt for at drikke sig i hegnet, mens han om eftermiddagen optog ’Den klassiske musikquiz’ for DR2.

Værten i den Klassiske Musikquiz, Philip Faber har ofte sit hyr med Frederik Cilius. Foto: Stine Tidsvilde

– Ikke en gang journalister gider vel rense neglelak af hver dag?, spørger Cilius inkvisitorisk og tilføjer, at i disse kønsflydende tider er der nok ingen, der går op i den slags.

For dem, som skulle have lyst til at more sig over stilforvirringen, skal det nævnes, at af de otte musikquiz-programmer, optræder Frederik Cilius med overskæg og uden neglelak i de to, mens han i de seks øvrige er glatbarberet og med iøjnefaldende neglelak.

Frederik Cilius og Mathias Hammer er de to holdkaptajner i 'Den klassiske musikquiz'. Nu med overskæg. Foto: Stine Tidsvilde

Fulde i Danmark

Det ’konkurrende’ TV2-program, hedder ’Fuld af Danmark’ og baseres på livsstil og kultur. Kirsten Birgit og Rasmus opsøger steder med dansk produceret alkohol og hilser på de stedlige kendisser. F.eks. drikker de pæne mængder Thy-whisky og hilser på Annika Aakjær – lige som de i Sønderjylland får en pind i øret af vin fra Skærsøgard.

– Det er en appellation-vin – på dansk BOB, hvilket står for beskyttet oprindelsesbetegnelse, forklarer Frederik Cilius og tilføjer, at da de nu er i det sydlige, besøger de også lige Leif Maibom.