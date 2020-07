Fralægger ansvar i smykke-konkurs

Bestyrelsesformand i konkursramte House of Amber, Jens Heimburger, mener, at han har kørt selskabet efter bogen

Der er travlt ved håndvasken hos bestyrelsesformand i House of Amber, Jens Heimburger, der afviser at have begået nævneværdige fejl som ejer af konkursramte House of Amber.

Den tidligere konservative politiker og reklamemand købte House of Amber gennem sit investeringsselskab Dansk Generationsskifte i 2007.

Nu har den internationale smykkekoncern begæret sine danske selskaber konkurs, mens de udenlandske forretninger er sat til salg.

Konkursen er en konsekvens af, at House of Amber har lidt økonomisk de seneste år.

Først med en knækket vækstkurve og senere med store underskud, der på koncernniveau i 2019 talte mere end 12 millioner kroner efter skat.

Konkursen er dog ifølge Heimburger et resultat af coronakrisen, der afholder udenlandske turister fra at komme til Danmark og købe forretningens skinnende ravsmykker.

- Det er altid trist det her.

- Det er hverken noget, vi er glade eller stolte af, men på den anden side må vi som bestyrelse sige, at det ville være for fantasifuldt at forvente, at turister kommer tilbage, siger Jens Heimburger.

13 fantastiske år

- Da I købte House of Amber var det jo meningen, at I skulle drive forretningen succesfuldt videre. Hvordan synes du, at det er gået?

- Vi har jo haft selskabet i 13 år og har haft fantastiske år, og så har vi haft en vanskelig periode de seneste par år, men det danske driftsselskab har det sådan set givet overskud hele tiden,

- Konkursen ser ikke så godt for en virksomhed, der skal leve af at føre virksomheder videre. Hvad siger denne sag om Dansk Generationsskifte?

- Den siger ikke noget. Vi har en portefølje på otte selskaber, og derigennem en risikospredning. Havde vi ikke haft corona, levede House of Amber stadig den dag i dag.

Ingen fejl

- Hvorfor lykkedes jeres turnaround i Kina ikke?

- Der var et enormt opsving omkring rav for fem år siden, og så kom en ændret konkurrencesituation og andre forhold, som gjorde, at det blev vanskelligere at drive virksomhed i Kina.

- Så det var ikke en fejl, at i ikke tidligere fik rettet op på den skrantende forretning særligt i Kina?

- Det er ikke noget, jeg anser det for. Vi har en dygtig ledelse i Kina, der har taget bestik af situationen. Det har bare været vanskelligt.

- Sidste år blev vores butikker ramt af demonstrationerne i Hong Kong. Kunne man havde forudset det? Ja, måske, men så kan man blive ved.

Jens Heimburgers andre forretninger Jens Heimburger står bag Dansk Generationsskifte, der lever af at købe og videreføre virksomheder, som har brug for en køber og en ny ledelse. Selskabet har efter House og Amber-konkursen otte selskaber tilbage i porteføljen. Astion Pharma: Resultat før skat: - 2,3 mio. kr. Egenkapital: 5,5 mio. kr. Australian Bodycare: Resultat før skat: 5 mio. kr. Egenkapital: 8,4 mio. kr. Marselisborg Consulting: Resultat før skat: 15,2 mio. kr. Egenkapital: 29,4 mio. kr Falcon Lifts: Resultat før skat: - 1 mio. kr. Egenkapital: 5,9 mio. kr. Nordtech Industrisystemer: Resultat før skat: 4,7 mio. kr. Egenkapital: 12,7 mio. kr Medflex: Resultat før skat: 6,7 mio. kr. Egenkapital: 5,7 mio. kr. Mobilex: Resultat før skat: 7,6 mio. kr. Egenkapital: 19,4 mio. kr Carelink: Resultat før skat: 10,4 mio. kr Egenkapital: 23 mio. kr. (Kilde: Selskabernes 2019-regnskaber) Vis mere Luk

- Det lyder det som om, at I ikke har kunnet forudse noget som helst eller har handlet på bagkant i denne sag. Er det sådan sagen skal forstås?

- Vi kunne måske have tilpasset forretningen lidt tidligere, men det er ikke sådan, at jeg føler, at vi har lavet kæmpemæssige fejl undervejs.

- Vi har været meget, meget ansvarlige i vores tilgang til House of Amber. Vi kan sagtens se os i spejlet i forhold til den måde, vi har håndteret situationen på, siger Jens Heimburger.