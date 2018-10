'Franks datter' overrasket: Så langt er Casper og Frank fra deres karakterer

Den unge Rigmor Ranthe mener, at de to figurer stemmer forbavsende overens med virkelighedens personer

Rigmor Ranthe, der spiller Frank Hvams til tider hysteriske teenagedatter i den aktuelle sæson af 'Klovn', har måttet skrue op for tonelejet for at passe til rollen.

Imidlertid har den unge skuespiller erfaret, at Frank Hvem og Casper Christensen i højere grad nøjes med at spille dem selv.

Se også: Iben Hjejle om Aqua-Lene: Sådan klarer hun det som Caspers kone

- Det er meget sjovt, for man kan ligesom mærke, at de (Casper Christensen og Frank Hvam, red.) tager deres egne personligheder og gør dem til karakterer.

- Så efter at have været sammen med dem privat, kan man se, at de tager mange af deres egne kvaliteter, fortæller hun.

Bruger egen øse

Rigmor Ranthe uddyber eksempelvis, at personen Casper Christensen uden for settet rent faktisk er omtrent så friskfyragtig som sin figur.

- Casper er meget hurtig og fyrer jokes af, mens Frank er mere nede på jorden.

- Casper har sin egen bil (som han også ejer personligt, red.) i serien, og den kommer han kørende i og siger: 'Nå, skal vi i gang med at spille?', forklarer Rigmor Ranthe, mens hun laver fagter i luften for at imitere Casper Christensen.

Kæmpe oplevelse

Teenagepigen er ikke desto mindre meget lykkelig over at have været med i den populære serie.

- Det har været en kæmpe oplevelse. Det er helt sikkert noget, jeg godt kunne finde på at gøre resten af livet.

- Jeg er så glad for at have arbejdet sammen med dem. De er så søde, og efter vi havde filmet serien, sendte de mig en rigtig sød besked, siger Rigmor Ranthe.

Se også: Ikonisk 'Klovn'-karakter død: Ville ikke mere

Rigmor Ranthes far, Lars Ranthe, er pavestolt over sin datters medvirken i 'Klovn'.

- Jeg synes, at det er mega fedt. Rigmor har altid gerne villet det og går selv til casting. Det er hendes eget show, og hun må selv finde ud af det, men hvis hun kommer og har brug for hjælp, får hun selvfølgelig det, siger Lars Ranthe.