Freder Citybois-stjerne: Velkommen

25. oktober er formentlig en dato, som Citybois-stjernen Anthon Edwards Knudtzon aldrig vil glemme.

Fredag blev han således idømt 20 dages betinget fængsel for deling af børnepornografisk materiale i den såkaldte Umbrella-sag om digital krænkelse, hvor han blev erkendt skyldig i at have delt seksuelt krænkende videoer af en 15-årig pige og en dreng på Messenger.

Han valgte at modtage dommen, der også betyder, at han skal betale 5000 kroner til den krænkede pige og 1000 kroner til drengen.

Videredelingen skete tilbage i juli 2015, da han var 16 år, og den nu 20-årige musiker frygter sandsynligvis, hvad dommen vil få betydning for Citybois i fremtiden.

De to populære drenge er nok fjernet fra lørdag aftens store 'Knæk Cancer Live'-show på TV2. Her skulle de have optrådt under det næsten fire timer lange show.

Men Citybois er snart tilbage på scenen igen.

22. november er duoen, der slog igennem i 'X Factor' i 2015 med en fjerdeplads, sat til at spille i Rønne på spillestedet Palæen, hvor man ikke umiddelbart har tænkt sig at lade dommen få konsekvens for spillejobbet.

- Citybois er velkomne på Palæen. Her er alle velkomne , skriver ejer Jimmi Persson på en sms til Ekstra Bladet.

Ud over koncerten på Bornholm har Citybois ikke andre planlagte ting i deres kalender før til foråret. Lørdag 2. maj skal duoen optræde i Falkoner Salen i København.

