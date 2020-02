Friede til kæresten: - Det var virkeligt vildt

Sara Bro tog sagen i egen hånd for en måneds tid siden, da hun under en ferie i Costa Rica gik på knæ foran sin kæreste, Lasse Lund.

Det afslørede den kendte radio- og tv-vært på Instagram, hvor hun jublende også kunne fortælle, at kæresten sagde ja til det store spørgsmål.

Siden har tiden dog ikke stået på bryllupsplanlægning. Det fortalte de nyforlovede par, da Ekstra Bladet for nylig mødte dem på den røde løber til Zulu Awards.

- Nej, overhovedet ikke. Ingen af os er endnu gået i bridezilla-mode, og vi har heller ikke været ude at prøve brudekjoler endnu, sagde Sara Bro, inden kæresten brød ind:

- Jeg har altså prøvet masser af brudekjoler, men bare ikke til brylluppet, grinede han.

Sara Bro og Lasse Lund var sammen til Zulu Awards, hvor de især glædede sig til at oplevede Medina. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

'Sjovt og virkelig vildt'

Parret har endnu ikke lagt planer for, hvad der skal ske, men én ting er helt fastlagt:

- Vi tager det ikke så traditionelt. Lad os bare sige det sådan. Vi går og har mega grineren over at snakke om, hvordan vi kan gøre det utraditionelt, grinede Sara Bro.

At traditioner ikke er noget, parret går vildt meget op i, blev tydeligt, da Sara Bro friede - noget, som manden i forholdet traditionelt gør. Men radioværten nød øjeblikket.

- For mig var det bare sjovt og virkeligt vildt at fri, og jeg føler mig meget heldig over, at Lasse sagde ja, sagde Sara Bro om øjeblikket, hvor hun gik på knæ under parrets ferie.

'Sindssygt og uventet'

Frieriet kom i den grad bag på Lasse Lund. Han havde dog intet imod at blive friet til.

- Det var fuldstændig sindssygt og meget uventet, men jeg tror ikke, det kunne være meget bedre - både timing og sted, fortalte han.

Han har tidligere været på knæ for kæresten - og dengang gjorde han det klart, at det ikke ville komme til at ske igen.

- Jeg har friet til Sara før, hvor hun ikke rigtig tog det alvorligt, og så sagde jeg dengang til hende, at det måtte være hendes tur næste gang. Så jeg har gået lidt og ventet på det - og nu skete det endelig, sluttede han.

