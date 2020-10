Frikendt: Realitydeltager udnyttet i bedragerisag 

En tidligere realitydeltager er blevet frikendt for at have hjulpet bagmænd med at få udbetalt store beløb

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En kvindelig tidligere realitydeltager blev mandag frifundet for at have medvirket i en større bedragerisag.

Sammen med sin barndomsveninde, der også sad på anklagebænken i sagen, var hun ifølge politiet med til at hjælpe flere bagmænd med at få udbetalt op mod 125.000 kr., som var blevet fremskaffet ulovligt.

Udbetalingerne skete for fire år siden i løbet af sommerdagen 25. juli i 2016. Dengang var realitydeltageren og hendes veninde i begyndelsen af 20’erne.

Dommeren frifandt de to kvinder, fordi det ikke kunne bevises, at de vidste, at pengene var blevet skaffet på ulovlig vis. Et af de vigtigste argumenter bag frifindelsen var en optaget telefonsamtale, der blev afspillet i retten. Her gav veninden tydeligt udtryk for, at hun følte sig snydt af bagmanden.

Den tidligere realitydeltager og veninden havde forinden forklaret, at de var ’ærlige’ og ’ordentlige’ og ikke havde nogle intentioner om at medvirke til kriminalitet.

- Jeg er rigtig ked af at være havnet i denne situation. Jeg håber, at jeg erklæres uskyldig, lød det inden domsafsigelsen fra realitydeltageren. Hun var klædt i sort fra top til tå og havde hænderne foldet i skødet under hele sagen. Det kom frem, at hun ikke var tidligere straffet, og at hun havde fast arbejde og var i parforhold.

Begge piger blev tydeligt rørte, da dommen blev læst op. De krammede hinanden og strålede af lettelse. Sammen forlod de retten tæt omslynget med en tredje veninde.

Udnyttet som ’muldyr’

Realitydeltageren og hendes veninde var blevet udnyttet som såkaldte ’muldyr’ i sagen, forklarede forsvarer Asser Gregersen i retten.

- I dette tilfælde har man brugt de tiltalte som såkaldte muldyr, der kan få pengene ud i kontanter, uden at man selv er med på kameraet. Så satser man på, at muldyrene ikke ved, hvad der sker, forklarede han.

Ifølge forsvareren er det en meget almindelig måde for kriminelle at få penge udbetalt på i dag uden at skulle udøve vold.

- Der er tale om en uskyldig teenagepige, der er blevet offer for en person, som hun havde tillid tid, forklarede han.

Anklageren derimod mente, at de to kvinder måtte have vidst, at de medvirkede til noget kriminelt.

- Det er ikke muligt at åbne hovederne og se, hvad de to tænkte dengang i juli 2016. Men ved at se på de ydre omstændigheder, må man foretage en vurdering af, at det virkede mistænkeligt at køre rundt og hæve de her ret store beløb, mens en stresset mand kører rundt ved siden af i en anden bil, lød det fra anklageren.

Han mente derfor, at de måtte have ’indset og accepteret muligheden for, at pengene kom fra kriminalitet’.

Truet af LTF

Veninden forklarede, at hun troede på, at bagmanden var havnet ’i lort til halsen’, da han havde fortalt hende, at han skyldte banden Loyal to Familia en masse penge for nogle stoffer, han havde mistet. Hun troede også, at pengene, der blev overført til hende, kom fra en lokal pizzamand, som bagmanden kendte.

- Jeg stolede på ham, fordi vi havde været venner i mange år, forklarede hun.

De ulovligt fremskaffede penge blev overført til venindens konto, der herefter overførte 35.000 kroner til realitydeltageren. De kørte sammen rundt til forskellige banker i Hellerup og til Copenhagen Casino, hvor de hævede penge og jetoner. Den bekendte bagmand fulgte med undervejs i sin egen bil.

Realitydeltageren havde heller ikke tænkt over, at det kunne være ’beskidte’ penge, forklarede hun.

- Jeg vidste, ikke hvor pengene kom fra. Jeg havde ikke en tanke om, at jeg gjorde noget forkert overhovedet, fortalte hun.

- Tænker du ikke, at hvis man skylder penge til LTF, så har man gang i noget kriminelt?, spurgte anklageren.

- Det tænkte jeg ikke på dengang. Jeg tænkte bare, at jeg ville hjælpe min ven, fortalte hun.

Tidligere barneskuespiller begik dokumentforfalskning

Pengene var blandt andet blevet fremskaffet ved, at en tidligere barneskuespiller havde lavet falske lønsedler.

På den måde havde han optaget lån i henholdsvis Santander Consumer Bank og Basisbank. Det var disse penge, som de to kvinder hjalp med at få udbetalt. Realitydeltageren forklarede, at hun kun kendte ham gennem fælles venner.

Både barneskuespilleren og vennen blev begge dømt i hovedsagen 26. maj 2020. De fik henholdsvis tre og fire måneders betinget fængsel for bedrageri.

Ekstra Bladet forsøgte efter retsmødet at få en kommentar fra realitydeltageren, men hun ønskede ikke at få sit navn frem.

- Kan man på nogen måde betale sig fra, at I omtaler denne sag?, spurgte hun, da Ekstra Bladet præsenterede sig.

Da dette blev afvist, tilbød hun at komme med detaljer om sit parforhold i stedet for omtale af retssagen.