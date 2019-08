Fru Stadil viser flad mave syv dage efter fødsel

- Kig på din egen mor, hvis du vil se, hvordan du kommer til at se ud, når du selv har født et barn, lyder det fra Alice Rosenkrantz Stadil

For en uge siden kunne Christian og Alice Stadil stolt fortælle, at de nu var blevet forældre til arving nummer fire.

På nærmest rekordtid fødte Alice Rosenkrantz Stadil sønnen, der endnu bare bliver kaldt baby A. Bare 40 minutter varede fødslen, afslørede den nybagte far.

Nu har Hummel-bossens smukke kone sat noget, der ligner en ny rekord. På syv dage er hende mave gået var at være gigantisk og rund til at være flad.

Alice Rosenkrantz Stadil er selv mere end imponeret over sit maveskinds sammentræknings-evne. Det skriver hun på Instagram, hvor hun også viser billeder af sin mave.

'Som mor har jeg tit drømt om de superkræfter, som moderen i 'The Incredibles' har, hendes elastik arme kan fange børn (og forbrydere) allesteder... mine arme strækker sig ikke, men mit maveskind har fået lidt af de der 'stræk ud og træk sammen' superkræfter. Havde ellers indstillet mig på, at jeg nok ikke ville få en flad mave igen... men kroppen er altså vild, det er kun 7 dage siden baby A kom', skriver hun.

Til Ekstra Bladet fortæller Alice Rosenkrantz Stadil, at der hverken ligger hård træning eller noget hokus pokus bag hendes imponerende figur.

- Det er så tarveligt....men det er gode gener! Min mor og min søsters maver har trukket sig sammen på præcis sammen måde, når de har født, siger hun og fortsætter.

- Jeg må indrømme, at jeg ikke har lavet noget fysisk i forbindelse med min fjerde graviditet andet end at løbe efter mine tre andre børn, og det er der også en god portion motion i. Til gengæld har jeg spist en plade Marabou-chololade hver dag den seneste uge. Så nej, det er måske ikke fair, at min mave er så flad, men det er da dejligt, siger hun.

Alice Rosenkrantz Stadil tog godt 20 kilo på i forbindelse med sin seneste graviditet, og langt de fleste af dem er forsvundet som med et trylleslag.

- Det er selvfølgelig rart at få sin krop tilbage og komme i et par jeans igen, men det allerbedste er, at jeg kan sige ja til de tre store, når de spørger om jeg vil løbe og lege eller cykle en tur med dem. Det er altså besværligt, når man er gravid og har en så stor mave, siger hun.

Alice og Christian Stadil kan i weekenden fejre et års bryllupsdag. Foto: Ritzau Scanpix

Ud over baby A består Stadil-parrets børnflok af Winston på seks, Hamilton på fire og lillesøster Harper på tre, så der er gang i den.

- Jeg tror måske, at det er sidste gang, at jeg får en baby. Derfor har jeg besluttet, at jeg bare skal nyde min barsel og have masser af ro. Jeg skal ikke på alle mulige caféture og sådan noget. Jeg laver aftensmad om formiddagen, så det er klar, til de store kommer hjem, og ellers skal jeg bare nyde det, siger hun.

Når ikke Alice Rosenkrantz Stadil er på barsel, arbejder hun i snackbar-firmaet MÄT, som hun er medejer af.