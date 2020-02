Frustreret Blachman: - Vi har ikke engang knaldet

- De mennesker, jeg har haft et forhold med, skal ikke tro, at jeg har haft noget kørende ved siden af, lyder det nu fra Thomas Blachman

Det vakte stor opsigt, da smykkedesigneren Mai Manniche i weekenden på sin Facebook-profil kom med en noget overraskende afsløring om sit kærlighedsliv.

Her forklarede hun, at hun havde haft 'stormfulde relationer' til både 'X Factor'-dommeren Thomas Blachman og Aqua-stjernen Søren Rasted.

'Sandheden er, at jeg har været i to meget stormfulde relationer. Den første med Thomas Blachmann, der gik fra, at jeg var jordens mest fantastiske kvinde til jordens mest sindssyge kvinde - på to uger. Selvsagt hårdt, men det der kom efterfølgende har nok været det hårdeste for mig længe,' skrev Manniche blandt andet i det lange Facebook-opslag.

Da Ekstra Bladet tirsdag mødte Thomas Blachman til pressemøde på 'X Factor', satte han for første gang et par ord på Mai Manniches skriv.

- Der er en god grund til, at jeg er godt betalt, for folk kan ikke spise en middag med mig, uden at de har behov for at udbasunere det, og det her ligger lang tid tilbage. Vi snakker om en middag, come on. Det er bare latterligt, sagde han og tilføjede:

- Der skal mere kød på, hvis man vil lave en skandale. Det er pisseirriterende, men det er, hvad det er. Folk udbasunerer det, når de har mødt mig.

For Blachman er det vigtigt at understrege, at han ikke var i et forhold, da han havde en relation til Mai Manniche. Foto: Mogens Flindt

Siden da har Ekstra Bladet igen været i kontakt med Thomas Blachman.

'X Factor'-dommeren vil nemlig meget gerne understrege, at relationen til Mai Manniche ikke har fundet sted, mens han var gift med sin tidligere kone Sarah Louise Schackinger, som han blev skilt fra i 2017, eller sin nuværende forlovede, Julia Werup, som han for nylig har fået et barn med.

- For at få det helt konkret. Jeg blev skilt i 2017. Jeg spiser en middag med en kvinde, da jeg er single, og vi skriver sammen. Det tager to uger at lukke det ned, siger en tydeligt frustreret Blachman til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Hvad hun kalder for et forhold er, hvad det er. De mennesker, jeg har haft et forhold med, skal ikke tro, at jeg har haft noget kørende ved siden af. Det er under min værdighed. Jeg har en ære i at være ordentlig over for kvinder og børn. Og det kommer til at fremstå, som om at jeg har haft noget kørende, imens jeg har fået et barn, fordi hun er så abstrakt i sit skriv, og det vil jeg ikke have på mig, siger Blachman.

Han vil derfor én gang for alle slå fast, hvordan det i hans optik hænger sammen.

- Lige nu er jeg i en af de bedste perioder i mit liv. Så jeg vil gerne afmystificere det her og gøre klart, at jeg ikke har haft en affære. Altså, vi har jo ikke engang knaldet, for helvede. Vi har været ude at spise, og det kunne være, det blev til noget. Det blev lukket ned, og at hun så vil kalde det et forhold er, hvad det er, siger han videre og tilføjer:

- Det her er virkelig bagsiden ved at have det job, jeg har.

Mai Manniche er smykkedesigner og ejer af firmaet JEWLSCPH. Foto: Olivia Loftlund

Ekstra Bladet var tidligere tirsdag i kontakt med Mai Manniche. Hun havde følgende at sige om Blachmans udtalelser:

- Lad Blachman sige, hvad han vil. Det er helt korrekt, at vi ikke har været kærester, men at sige, at vi ikke havde et forhold ... Det har jeg en masse beskeder, der klart viser. Hvis det var noget, jeg fandt på, ville jeg have valgt en lidt yngre og mere Brad Pitt-agtig mand. Lad Blachman sige, hvad han vil. Jeg har ikke behov for at diskutere, om vi har været i et forhold eller ej, sagde hun i den forbindelse.

Søren Rasted har over for Ekstra Bladet afvist at kommentere sagen.

