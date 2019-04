Frustreret Claus Meyer misbruges

Tv-kokken Claus Meyer er den seneste i rækken af kendte danskere, der er blevet misbrugt i falske reklamer på Facebook.

Tirsdag eftermiddag advarer han gennem sin virksomhed Meyers Mad på netop Facebook om, at hans navn bliver misbrugt til at lokke folk til at handle med kryptovalutaen bitcoins.

Pænt frustreret

Den 55-årige danske kok og kogebogsforfatter har i årenes løb været med til at stable flere virksomheder i restaurationsbranchen på benene. Han er blandt andet medgrundlægger og investor i Michelin-restauranten Noma.

Claus Meyer bruger ofte sit eget navn til at promovere sine virksomheder, og det er netop tv-kokkens navn, der nu er blevet anvendt i flere falske reklamer, skriver han i Facebook-opslaget.

'Der florerer for øjeblikket en række falske reklamer for handel med bitcoins på Facebook og andre steder på nettet, som misbruger mit navn. Det er jo helt ude i hampen, og både personligt og som samfundsborger er jeg pænt frustreret over det!'

Hjælp mig

Han opfordrer samtidig folk til at anmelde det, hvis de ser, at hans navn bliver misbrugt i reklamer, lyder det videre.

'Hvis du ser en sådan reklame her på Facebook, håber jeg, at du vil hjælpe med at anmelde den, så vi kan komme dette fusentasteri til livs. I hvert fald her på Facebook. I dag er det mig, i morgen er det en anden,' skriver Claus Meyer.

Ekstra Bladet har forsøger at få en kommentar fra Claus Meyer.

