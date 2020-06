Frustreret Ingemann: - Det er grotesk

Mandag eftermiddag fik TV2-vært Peter Ingemann uventet besøg af en hundelufter i sin have ved Silkeborgsøerne, og det fik ham til at gå til tasterne på sin Instagram-profil.

Han er nemlig til tider træt af, at folk ikke respekterer, at han også har et privatliv, selvom han er en offentlig person.

Det har han for eksempel oplevet ved, at personer har taget billeder af ham uden samtykke, og senest altså ved, at en fremmed mand luftede hund i hans have.

'Ikke for at være sippet. Men helt ærligt. Min datter lå på terrassen og tog sol. Var det lige der i min have, at hunden skulle luftes??! Gudenåen og Silkeborg Søerne har et væld af offentlige grønne arealer ned til vandet - bl.a. naboen (som er et offentlig areal). Der er masser af muligheder, hvorfor er det så lige på min grund, der skal leges med hund og kigges,' skriver han og fortsætter:

'Jeg takker ALLE, der gider læse, lytte og se det, jeg laver. Jeg mener det virkelig, af hjertet tak. Jeg beder bare om, at jeg også gerne må være en smule privat en gang imellem. Når jeg holder fri og er hjemme. Når jeg er ude at løbe (...) gider jeg ikke have taget billeder af min røv og lagt ud på Instagram, eller når jeg sidder i sorte sokker m Tuborg classic og bar mave og holder fri på terrassen. Er det ikke ok? Eller er det helt urimeligt. Synes også mine teenage-døtre må ligge i fred uden hundeluftere i min have,' skriver han videre.

Forstyrret i haven

Til Ekstra Bladet fortæller Peter Ingemann, at det var den seneste oplevelse med den ubudne gæst i haven, der fik ham til at råbe op.

- Min datter ligger og tager sol. Jeg bor op til et offentligt areal. Vi kan lide livet ned til søen, og det er derfor, vi har købt den her grund. Vi kan godt lide det liv, der er i området, og det er da dejligt at se, at folk hygger sig i området. Men mellem min grund og den offentlige grund har kommunen sat et hegn, så du skal uden om et hegn og have våde fødder for at komme ind i min have, siger han og fortsætter:

- Jeg prøver ikke at angribe nogens ret til at gøre noget, men min datter lå og tog sol, og det er vores private have, og hvorfor er der så en, der skal tage sin hund med derind. Det er jo ikke, fordi jeg har været udsat for et overgreb. Men jeg synes, det er helt almindelig pli, at man ikke bare går ind i andre folks haver. Jeg havde aldrig selv kunnet finde på det.

Peter Ingemann blev overrasket, da en fremmed mand pludselig stod i hans have, mens hans datter slikkede sol. Foto: Anthon Unger

Ifølge Peter Ingemann har han flere gange oplevet, at hans private sfære er blevet overtrådt, fordi han er en offentlig person, som mange kender fra programmer som 'Størst' og 'Hammerslag'.

- Jeg synes, det er grotesk, og derfor deler jeg det også, siger han og fortsætter:

- Jeg har for eksempel også flere gange fået taget billeder, da jeg var ude at løbe, hvor folk har filmet min røv. Jeg er klar over, at jeg lever af at være offentlig, men jeg beder også til, at vi allesammen må have noget frirum, siger Peter Ingemann og fortæller om en særlig episode, hvor en mand vendte om i bil for at tage et billede af ham.

Den episode har nemlig prentet sig ind på hans nethinde.

- Jeg oplevede en mand lidt uden for Ry, der kørte forbi mig i bil i modsat retning af, hvor jeg løb, og jeg kan så høre, at han bremser hårdt op og vender om og kører efter mig, mens jeg løber. Han kører op på siden af mig og siger, at vi skal have et billede, og jeg pruster og siger 'nej, ikke i dag', og han fortsætter med at sige, at han vil have det billede, men jeg insisterer på, at det er et nej. Han stopper så til sidst, men sådan noget får mig til at tænke over det her med privatliv, og at vi alle har ret til det.

Ingemann har derfor også en opfordring til danskerne.

- Opfordringen skal være altid at spørge sig selv, om man selv synes, det ville være fedt og selv tænke, om det var noget, man ville kunne lide. Tænk, hvis jeg tog ned og tog billeder af fremmede kvinder i fitnesscenteret, der pumper jern, og lagde dem op op de sociale medier. Det ville jeg jo heller ikke gøre, siger han og fortsætter:

- Jeg er altid villig til at tage billeder, hvis folk spørger pænt, og jeg elsker at snakke og alle de her ting. Men jeg har også ret til et privatliv og til at sige nej, understreger han.

Peter Ingemann har ikke altid haft det nemt ved at være et kendt ansigt og en offentlig person. For eksempel har han ofte kæmpet meget med dårligt selvværd, som han dog med tiden har lært at håndtere. Læs meget mere om det herunder (+).

