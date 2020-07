Frustreret komiker: - Det kan slet ikke køre rundt

En lang række danske brancher blev tidligere i 2020 ramt af en overraskelse, de ikke havde set komme få måneder tidligere.

Det gjaldt blandt andet comedybranchen, der blev ramt af aflyste og udskudte shows på stribe, da coronavirussen kom til Danmark og fik det meste af landet lukket ned.

Coronakrisen har også haft konsekvenser for comedyklubben Comedy Zoo, som - i stil med andre kulturtilbud - har været nødt til at holde lukket.

Danmark er så småt ved at åbne op igen, og diverse kulturtilbud må åbne med restriktioner omkring afstand og antal gæster.

Latterglade danskere og arbejdsivrige komikere må dog vente lidt endnu med at indtage Comedy Zoo. Det fortæller Torben Chris, der er blandt ejerne, til Ekstra Bladet.

- Det kan ikke køre rundt. Det kan slet ikke betale sig at åbne med de retningslinjer, der er lige nu med det antal kvadratmeter per person og afstand, der skal være. Det er jo en helt klassisk, rå comedyklub, hvor folk sidder tæt, og der ikke er så meget udenom. Med retningslinjerne skal der jo også være plads til folk i pauserne, når de går rundt ude i foyeren, og det har vi ikke, siger han og griner:

- Det er jo en gammel pornobiograf, for fanden. Det er jo bare et kælderlokale, og det er jo derfor, at alle komikere er så vilde med det. Den er sindssygt god til at være en comedyklub, men den er ikke så god til at være alt muligt andet med en masse retningslinjer.

Derfor kan det ikke betale sig at åbne op, før restriktionerne bliver gjort løsere.

- Vi lider - ligesom en masse andre kulturtilbud - når regeringen går ud og siger, at vi kan åbne på hver anden række og sådan noget, for vi kan ikke bruge det til noget. Mange kulturinstitutioner er jo bygget til, at det begynder at kunne løbe rundt med 70-80 procents belægning. Overskuddet kommer derefter.

- Der er jo teknikere, bartendere og dørmænd, der skal have deres løn, og de skal jo stadig være der, selvom om salen kun er en fjerdedel fyldt, siger Torben Chris.

'Det mest frustrerende'

De ved derfor endnu ikke, hvornår det kan betale sig at åbne.

- Det er faktisk det mest frusterende ved det her, siger Torben Chris, der selv har været smittet med coronavirus, og understreger, at han har forståelse for, at det er en svær sygdom at håndtere.

- Bare se på mig, der gik rundt uden symptomer, så det er jo svært at holde styr på tallene. Men det ville jo være sindssygt rart at få noget at forholde sig til.

Til efteråret starter Torben Chris på endnu en turné rundt i Danmark med kollegaen Thomas Hartmann. Og de kan se, at billetsalget er påvirket.

- Den begynder først til september, så der er lang tid til, og vi satser da på, at alt er tilbage til normalt til den tid. Men man kan jo se på billetsalget, at folk sidder og tænker: 'Vi kan lige så godt vente med at købe billet, for hvad nu hvis det bliver flyttet eller aflyses', og det er jo vildt irriterende.

Lever fra måned til måned

Indtil nu har ejerkredsen bag Comedy Zoo formået at få det til at løbe rundt - blandt andet ved at sælge gavekort til fremtidige shows.

Og de har altså ikke tænkt sig at smide håndklædet i ringen endnu.

- Vi lever jo efterhånden lidt fra måned til måned, og vi overlever da i hvert fald en måned endnu - og sikkert også to. Men så begynder det at gøre nas, og så får vi nok brug for komikernes hjælp - men der er heldigvis mange komikere, der har tilkendegivet, at selvfølgelig skal Comedy Zoo ikke gå konkurs. Det er jo vores ungdomshus, og så må vi lave bål i gaden, siger han og fortsætter:

- Ej, der er nok større chance for, at vi laver et støtteshow end et fysisk bål i gaderne, men det er jo vores klubhus. Det er der, vi udvikler materiale og sidder i baren, hvor der altid er en kollega, vi kan snakke med, siger han.

Torben Chris har selv været ramt af coronavirus, men han oplevede ingen symptomer. I dag er han igen helt rask.

Han ejer Comedy Zoo sammen med Michael Schøt, Anders Fjelsted, Dan Andersen, Martin Bo Andersen og Thomas Hartmann.