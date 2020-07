Frustreret: Kommer med kontant udmelding

Johannes Nymark har i den grad mærket, at telefonerne er stoppet med at ringe under coronakrisen, og måske bliver det derfor nødvendigt for ham at søge nye græsgange

Det er ikke nogen hemmelighed, at underholdningsbranchen har været hårdt ramt af coronakrisen, og at pandemien har efterladt mange skuespillere, musikere og andre i branchen uden jobs i en uvis tidsperiode.

En af dem, der har kunnet mærke det på egen krop, er den 34-årige skuespiller Johannes Nymark.

Han har nemlig i den grad oplevet, at jobs som skuespiller bestemt ikke hænger på træerne i øjeblikket.

- Det går stille og langsomt. Der sker ikke så meget. Der er masser af tid til familie og børn. Men jeg går bare og venter på, at der kommer lidt gang i den (jobs, red.) igen, sagde han til Ekstra Bladet, da vi mødte ham til premiere på filmen 'Undtagelsen' i MovieHouse i Hellerup.

Johannes Nymark var tidligere gift med danseren Silas Holst. Sammen har de to børn. Foto: Linda Johansen

Johannes Nymark har derfor heller ikke umiddelbart nogen nye jobs klar i kalenderen i den nærmeste fremtid.

- Der er ved at ske lidt her og der, men der er desværre ikke noget, der er helt sikkert endnu, lød det fra skuespilleren, der fortsatte:

- Det er stadig med et håb om, at der på et tidspunkt kommer noget, ellers må jeg jo finde et andet job, lød det videre fra Johannes Nymark, der derfor kan se sig nødsaget til at se sig om efter et andet slags job, som ikke nødvendigvis har med skuespil at gøre, hvis ikke der snart kommer gang i branchen.

På boligjagt

I øjeblikket er Johannes Nymark og kæresten Jeppe Christoffersen på udkig efter en ny bolig sammen med Nymarks eksmand, Silas Holst, og hans kæreste samt Nymarks veninde, Louise, som han og Silas Holst har to børn sammen med.

Men også der er der stilstand.

- Det er også, som om tingene er gået lidt i stå der, så det går vi også bare og venter på, lød det fra Johannes Nymark med et smil.