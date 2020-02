Frustreret realitybabe: Jeg har hørt på det i 12 år

'Paradise Hotel' er blevet en deltager rigere, efter 24-årige Adrianna onsdag stemplede ind i programmet.

Her mødte hun den nykårede Mr. Paradise Türker Alici, og hans partner Sarah Dohn, som de første, og de forsøgte hurtigt at få hende over på deres side i spillet.

Da Ekstra Bladet fanger den nye paradiso over telefonen, fortæller hun, at hun er født i Polen og kom til Danmark som 12-årig. Efternavnet er såmænd Wozniak, hvilket herhjemme leder tankerne hen på en succesrig pensioneret tennisspiller.

- Jeg spiller ikke tennis, siger Adrianna Wozniak med et suk, da Ekstra Bladets journalist nævner sammenfaldet.

- Mange tror, vi er i familie, men det er vi ikke. Jeg har hørt på det, siden jeg kom til Danmark. I 12 år har jeg hørt på det igen og igen og igen.

Når man er af polsk afstamning i Danmark og hedder Wozniak til efternavn, så har danskerne det tilsyneladende med at tro, at de er først til at lave koblingen. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Det allerværste

Da hun kom til Danmark, talte hun ikke sproget, men hun blev alligevel placeret i en dansk folkeskole, hvor hun ikke kunne kommunikere med sine nye kammerater.

- Jeg kunne overhovedet ikke snakke dansk. Jeg kunne kun sige 'hej' og 'hvordan går det'. Det var det allerværste, der kunne ske for mig. Det var rigtig svært og hårdt, siger hun.

Hun fik ekstra timer i dansk og fortæller, at hun beherskede sproget, så hun kunne kommunikere med de andre, efter tre måneder.

- Jeg kunne ikke få venner, så jeg brugte tiden på at lære dansk, så jeg kunne få nogle venner. Jeg brugte rigtig, rigtig lang tid på det, siger hun på flydende dansk med en let accent.

Nu skal hun til at tørne ud i 'Paradise Hotel'. Et program hun tilmeldte sig for at få en oplevelse - god som dårlig. Hun er spændt på, hvordan det bliver at se sig selv på skærmen.

- Det bliver lidt mærkeligt, at folk skal se mig på tv, men når man tilmelder sig 'Paradise', så siger man også ja til det fra start, og jeg var rimelig afklaret.

Adrianna smiler ikke, når hun går på gaden. Aldrig. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Smiler aldrig

Hvad der sker i programmet, kan hun naturligvis ikke afsløre, men allerede i onsdagens afsnit blev hun præsenteret som en kvinde med et bitch-face, som fyrene ikke rigtig tør henvende sig til. Og den er god nok, fortæller hun.

- Jeg ved, at folk står og kigger på mig, når jeg er i byen. Folk skal drikke sig en smule stive, før de tør snakke til mig, det er i hvert fald min opfattelse. Det er først to timer efter midnat, at folk tør, siger Adrianna Wozniak og fortsætter:

- Jeg har prøvet at henvende mig til dem, men jeg har givet op og gør det ikke mere. De gange, jeg har gjort det, vidste de ikke, hvad de skulle sige, og så begyndte de at drikke endnu mere.

- Hvad er det for noget med, at du har et bitch-face?

- Folk tror tit, jeg er mere arrogant, end jeg er, fordi jeg ikke smiler på gaden. Det gør jeg kun, hvis jeg er sammen med folk, jeg kender. Mine venner. Ellers smiler jeg aldrig. Aldrig nogensinde.

- Hvorfor dog ikke?

- Jeg ved ikke hvorfor. Det er ikke noget, jeg tænker over.

