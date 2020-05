Frustreret Wafande: - Jeg vil aldrig se dem igen

Turen over Atlanten har langt fra været en dans på roser for Wafande

Hvis man har fulgt med i den nye sæson af 'Over Atlanten' på Kanal 5, er det ikke gået ens næse forbi, at hitmusikeren Wafande flere gange under sejlturen har været meget presset - både fysisk og psykisk.

Det kommer også til udtryk i det nyeste afsnit af programmet, hvor deltagerne endelig nærmer sig havnen og deres slutdestination i Caribien.

Udsigten til, at turen og tv-optagelserne snart er slut, får Wafande til at juble og danse. Han har nemlig langt fra nydt turen.

- Udsigten til at komme i havn er fantastisk. Det er det bedste tidspunkt på hele rejsen det her. It's over, siger han i programmet, mens han jubler:

- Hold kæft, det har været en lang tur. Jeg har gennemgået 18 dages frustrationer. Nu er det slut, siger han videre.

I programmet lægger Wafande dog heller ikke skjul på, at han har fået flere gode ting med fra programmet. Undervejs har han nemlig mødt en række mennesker, som han har fået en tæt relation til, heriblandt diamantdronningen Katerina Pitzner.

Flere af deltagerne, der udover ham og Katerina Pitzner tæller Anders Lund Madsen, Julia Sofia Aastrup, Kristian Von Hornsleth og Jesper Vollmer, ønsker han dog aldrig at se igen.

- Jeg har lært nogle fede mennesker at kende. Nogle af dem skal jeg se igen, og andre af dem vil jeg aldrig se igen. Sådan er det jo at hoppe på en båd med 15 fremmede mennesker, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, det har været meget sundt, at jeg har været nødt til at konfrontere de frustrationer, jeg har haft med visse andre mennesker her på båden.

Mange konfrontationer

Især kokken Jesper Vollmer havde Wafande sine uoverenstemmelser med undervejs på turen.

- Siden, vi tog afsted, har du (Jesper Vollmer, red.) kommanderet - ikke bare med Julia (Julia Sofia Aastrup, red.), men med mig og resten af båden, og jeg synes ikke, det er i orden, lyder en af Wafandes reprimander blandt andet til Jesper Vollmer under turen over Atlanten.

Men ifølge Wafande har han lært en masse af de frustrationer og konfrontationer, han har måttet tage undervejs.

- Det har tvunget mig til at koncentrere mig om at bevare den gode ro og orden på båden for fællesskabets skyld. Så jeg har helt sikkert lært noget.

Wafande bliver glad, når det går op for ham, at turen over Atlanten snart er slut. Foto: Tariq Mikkel Khan

Da Ekstra Bladet mødte Wafande på et pressemøde forud for den nye sæson af 'Over Atlanten', lagde han ikke skjul på, at det for ham ikke havde været den bedste oplevelse at være en del af 'Over Atlanten'.

- Det var et helvede, sagde Wafande bramfrit.

- Prøv at forestille dig at være fanget på en båd med 15 fremmede mennesker og ikke kunne komme væk. Det var ikke lige, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg følte mig fanget. Jeg er et rastløst menneske, og det var ikke så inspirerende, som jeg havde håbet på, sagde han videre og fortalte, at han flere gange overvejede at stikke af fra optagelserne og tage hjem til Danmark.

