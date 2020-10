Frygter DR-vært: Får hemmelig adresse

Nanna Balslev er en af de kvinder, der fortæller, at hun har været udsat for truende adfærd af Mads Aagaard Danielsen. Det til trods for, at hun har frygtet, hvilke konsekvenser det kan få at stå frem

Søndag stod 12 kvinder frem i Berlingske og fortalte, at de igennem årene er blevet udsat for krænkelser, trusler og chikane af DR-vært Mads Aagard Danielsen, der senest har været vært på radioprogrammet 'Shitstorm' på P1.

En af de kvinder, der står frem og fortæller sin oplevelse med Mads Aagaard Danielsen er journalist og musikanmelder Nanna Balslev.

Hun kom i kontakt med Aaagard Danielsen, da hun i 2016 skrev i en debatgruppe om feminisme på Facebook, at hun var uenig med en navngiven debattør på Facebook, som hun kaldte 'polemisk'.

Det fik ifølge Nanna Balslev store konsekvenser for hende.

- Mads skrev til mig, at han godt lige ville høre, hvad fanden jeg havde gang i. Han sagde, at jeg ellers virkede som et fornuftigt menneske,siger Nanna Balslev, der efterfølgende begyndte at modtage voldsomme trusler fra Aagaard, hvor han blandt andet truede med at hænge hende ud.

Balslev fortæller, at hun som konsekvens har valgt i høj grad at trække sig fra den offentlige debat på de sociale medier.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nanna Balslev, men hun ønsker ikke at uddybe sin historie yderligere.

'Har ondt i maven'

På de sociale medier fortæller hun dog ærligt, at sagen påvirker hende meget, og at hun frygter, hvilke konsekvenser det vil få for hende at stå frem.

'Har haft ondt i maven over denne artikel i tre uger og fået hemmelig adresse af samme årsag. Kan kun gisne om, hvad andre kilder, der kender manden personligt, har haft af overvejelser', lyder det i et tweet fra den kvindelige journalist.

Under tweetet hyldes Balslev for at stå frem med sin fortælling, og her kalder flere hende både sej og modig.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR, men det har i skrivende stund ikke været muligt.