Frygter ikke fiasko

Den nyudklækkede student 18-årige Oscar Bjerrehuus skal til at snøre danseskoene.

Sammen med sidste års vinder, den 21-årige Asta Björk, skal han nemlig medvirke i 'Vild med Dans'.

De to dansepartnere ser frem til at komem igang med at danse. Foto: Mogens Flindt.

Selvom han er dette års yngste deltager - kun overgået af 17-årige Basim i 2008 - virker han overraskende rolig.

- Jeg er lige blevet færdig med gymnasiet, og det virker til at blive en sjov oplevelse, lyder det med ungdommeligt vovemod fra Oscar Bjerrehuus til Ekstra Bladet.

Til dagligt optræder han både på catwalken som model og på natklubber som dj. Selvom hans far, modellen og tv-personligheden Oliver Bjerrehuus røg ud efter første runde, skræmmer det ham ikke at ende som nummer chok.

- Det handler ikke kun om vinde, men om at lære en masse nyt, som jeg helt sikkert kan bruge til et eller andet, siger den unge Bjerrehuus med et smil.

Vinderparret blev kærestepar

Asta Björk blev, som den yngste professionelle danser, sidste års vinder af 'Vild med Dans'.

Det skete, da hun sammen med den 36-årige skuespiller Simon Stenspil gik hele vejen til finalen i Forum i Horsens. Danseparret blev senere til kærestepar, men nu er de gået fra hinanden.

Asta Björk og Simon Stenspil. Foto: Mogens Flindt.

- Jeg er single igen, fortæller Asta Björk uden at uddybe omstændighederne.

I DR programmet 'Mere voksen end Bjerrehuus', som handler om Oscar Bjerrehuus' forhold til sin far, Oliver Bjerrehuus, medvirker Oscars kæreste, Sofie Arendse.

- Hvad tænker din kæreste om, at du skal danse med en anden pige?

- Det har hun det fint med. Hun synes, det er sjovt, at jeg gør det. Der behøver ikke at være noget mellem mennesker, når man danser sammen, fortæller Oscar Bjerrehuus.

19-årige Sofie er lige blevet student og holder sabbatår ligesom Oscar Bjerrehuus. Foto: Privat

Der er premiere på 'Vild med dans' fredag 13. september klokken 20 på TV2.

