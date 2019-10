Frygter kræft

Efter at have mistet flere familiemedlemmer på grund af cancer er Kenneth Carlsen nervøs for, at turen er kommet til ham

Tidligere tennisspiller Kenneth Carlsen er bange for kræft.

Hans lange karriere på tennisbanen har ført til, at han har tilbragt talrige timer under den bagende sol, og det frygter han nu kan få konsekvenser.

- Nu begynder jeg jo næsten også at komme op i den alder, hvor man skal begynde at kigge efter alle mulige ting, siger han til Ekstra Bladet.

- Sådan noget som hudkræft har jeg været bange for, fordi jeg har været meget eksponeret for solen ved at spille tennis i Australien og USA.

Kenneth Carlsen ved 2019-udgaven af 'Knæk Cancer'. Foto: Linda Johansen

- Jeg dør af kræft

Den erfarne sportsmand tager sig derfor sine forholdsregler, når han skal planlægge sin dagligdag eller lægge en madplan. Han er dog helt på det rene med, at kræften kan ramme, lige meget hvor sundt man lever.

- Jeg tænker meget på solbeskyttelse. Jeg er udendørs meget og er stadig meget aktiv, fortæller han.

- Jeg prøver at spise sundt og leve sundt og forebygge, men det er jo også en del af mit arbejde. På den måde håber jeg, jeg er lidt heldig med mit arbejde, men der er jo ikke nogen garanti for noget som helst.

Se også: Paprika Steens søn taget for narkokørsel

Hårdt ramt

Det er ikke kun de mange tenniskampe under åben himmel, der får Kenneth Carlsen til at tænke på kræft.

- Der har været nogle meget tæt på mig, der har haft den her forfærdelige sygdom, fortæller han.

- Min moster døde af det for et par år siden, og min farfar og farmor døde af det. Det er nogle, der betyder rigtig meget for mig.

I særdeleshed tog tabet af farfaren hårdt på Kenneth Carlsen, der var meget afhængig af ham, da han trådte sin første spæde skridt på en tennisbane.

- Han kørte mig gennem hele min juniorkarriere, så han betød rigtig meget for mig, siger han.

Se også: Populær DR-vært skifter job