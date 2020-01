Frygter nyt job

Janni Pedersen er bange for en specifik ting, når hun overtager rollen som vært på 'Go Morgen Danmark'

Når en af TV2 NEWS' koryfæer skal vinke farvel til de vante rammer med breaking news-bjælker, venter der en ny tilværelse med bløde sofa-interviews for 52-årige Janni Pedersen.

Og det er ikke et problem for den garvede journalist, der har været tilknyttet TV2 Nyhederne i godt og vel 19 år.

- Jeg blev da også noget overrasket, da jeg fik tilbuddet. Men jeg glæder mig da. Den største udfordring bliver nok at tale med kokkene i 'Go' morgen Danmark'. Det glæder jeg mig absolut ikke til, fortæller Janni Pedersen. Ja, jeg er egentlig lidt bange for det, fortæller Janni Pedersen.

Hvorfor?

- Jamen det er fordi, jeg altid tror, at jeg ved alt om sådan noget på forhånd. Så hvis jeg skal stå og sludre om bearnaisen, der skiller, kan jeg måske godt komme til at lyde lidt belærende, siger Janni Pedersen med et smil.

Christiane bekræfter: Her er min nye kæreste

Janni Pedersen har 13 år på bagen som studievært, og hun skal vikariere for Louise Wolff, der skal på barsel i et år. Dernæst vender hun tilbage på NEWS. I mellemtiden fortsætter hun dog som vært på 'Station 2' og 'Bag forbrydelsen' på TV2 NEWS.

Ingen spraglede kjoler

De fleste seere kender Janni Pedersen som den skarpe retsreporter. Og det er da også typisk det, som mange tror, hun er: En hård type. Det er dog ikke ligefrem et billede, hun altid kan nikke genkendende til.

- I det hele taget er jeg jo ikke særlig 'sofa-agtig', men jeg er stadig en rutineret journalist, som har rigtig meget erfaring. Jeg har gennem tiden talt med alverdens mennesker. Men jeg ser det da også som en ny måde at lære noget nyt på. Som vært på NEWS bliver jeg jo briefet om interviewpersonerne, lige inden de går på. På 'Go' morgen Danmark' skal jeg selv tage interviewpersonen i hånden og være mere næværende.

- Der er rigtig mange, der tror, at jeg er sådan en lidt hård type. Men jeg er faktisk ikke en hård type. Jeg kan godt forstå, at jeg bliver sat i den bås, fordi jeg tidligere har dækket brutale retssager, og det er ikke så tit, at jeg smiler på skærmen. Men i virkeligheden er jeg en blød bedstemor, der er kommet i overgangsalderen og blevet lidt mere rund i det, fortæller Janni Pedersen.

- Men jeg kommer ikke til at sidde i nogen store spraglede kjoler på skærmen. Det kan jeg godt sige dig.

Janni Pedersen får da også ganske travlt, når hun og husbonden smider efterfølgeren til deres krimi-bog 'Vinterland' på gaden i maj måned. Privat danner hun par med Politiken-journalist Kim Faber.