Fuld komiker smider tøjet på festival: Folk er fucking 'all in'

Torben Chris nyder øl, fest og varme på Samsø Festival, hvor han smider al klunset for et godt ord

Festival-Danmark nyder godt af de tårnhøje temperaturer, der har præget den danske sommer hidtil.

Jelling, Nibe, NorthSide, Tinderbox og Roskilde Festival er allerede afviklet i høj sol, og nu er det blevet Samsø Festivals tur.

Billeder fra ALLE vinkler: Da nøgenløbet gik amok

Festivalen åbnede i onsdags og slutter i dag med 26 grader i skyggen, og når den røde streg i termometret når så højt op, bliver tøjet unødvendigt, mener komikeren Torben Chris.

I en kombineret rus af alkohol, fest og sommerhede har han smidt tøjet, og det var en festivalgæst hurtig til at fange på kamera.

Fucking 'all in'

Da Ekstra Bladet får komikeren i røret, benægter han da heller ikke hændelsen.

- Det ville faktisk mere overraskende, hvis nogen havde fanget mig i et øjeblik, hvor jeg havde tøjet på, siger han og griner.

Torben Chris: Slut med at stjæle fra andre

Selvom det ikke fremgår af videoen, kalder Torben Chris det en nøgen-festival og understreger, at det langtfra kun er ham, der smider tøjet.

- Folk er fucking 'all in' hele tiden. Jeg har lige været nede ved stranden, og folk er nøgne hele tiden, siger komikeren.

- Har du tøj på nu?

- Ikke særligt meget.

Nøgen-festival

Den 41-årige sønderjyde tror, at nøgenheden kommer sig af festvalens forholdsvis spinkle antal gæster. Helt præcist 6000 styk.

På festivalen er der ifølge Torben Chris også nøgen-minigolf, ligesom man på stranden vist heller ikke kan komme til for nøgne mennesker.

MEGA-galleri: Fem år med bare bryster og dinglende dillere

- Det er ikke sådan, at folk tænker: 'Jeg skal huske mine badebukser'. Det er jo impulsivt, når de går på stranden.

- Tøj er jo noget, man har på for at holde på varmen, og det er jo fint vejr, så 'who gives a shit', siger Torben Chris.

Samsø, Den bedste

Torben Chris besøger mange af landets festivaler henover og sommeren, og han er ikke i tvivl om, hvilken der er den bedste.

- Den her er den bedste, fordi du har et område, hvor de sælger øl til 15 kroner, og hvor alle folk er nøgne hele tiden. Hvem fanden gider at drikke lukne bajere, når de sælger kolde øl til 15 kroner, siger han.

Nøgenløbsbillederne vi aldrig glemmer: Ja, der kan man også få en piercing!

I dag spiller Birthe Kjær, Poul Krebs og klokken 24 lukker Rasmus Seebach festivalen.

Torben Chris har ikke tid til at tale mere.

- Jeg skal videre med min brandert, siger han muntert og ringer af.