Fyldte sig med stoffer og steroider: Min sædkvalitet er i bund

Man kender Simon Iversen som den glade fyr, der render på dates i 'For lækker til love' og fester i 'PartyStarters'.

Men han bærer også på en tung fortid, som man fik et indblik i gennem DR-programmet 'Hård udenpå', hvor han tog kokain for rullende kameraer. Han fyldte sig med stoffer som kokain, mdma og ketamin, ligesom han fyldte sig med steroider, og det har haft konsekvenser for ham senere hen, mener han.

- Selvfølgelig var der noget galt. Jeg fylder mig med stoffer og hormoner, og det er ikke sundt. Hverken helbredsmæssigt eller psykisk, og pludselig tænker jeg 'det er ikke det værd'. Min sædkvalitet er helt sikkert i bund. Der er en grund til, at jeg ikke har nogle børn. Det er ikke, fordi jeg ikke har haft sex, skulle jeg hilse at sige. Jeg har ikke levet i cølibat, siger 31-årige Simon Iversen i videoen, som kan ses over artiklen, og fortsætter.

- Der er en grund til, at jeg har haft de sødeste kærester, og det alligevel ikke er gået. Det er ikke dem allesammen, den er gal med, og man bliver nødt til at se indad.

Kunne klares med viagra

Han har besluttet sig for, at han vil forsøge sig som foredragsholder. Han er kommet i stald hos enprocenternok.dk, og hans håb er, at han kan videregive sine erfaringer - gode som dårlige - så andre ikke havner i samme situation som ham. For imens musklerne blev større, blev sindet mørkere, og samtidig begyndte lillemanden at svigte, hvilket kunne klares med viagra.

- Men sådan skal det jo ikke være, som Simon Iversen siger og fortæller om konsekvenserne.

- Konsekvenser er der mange af, og pludselig hober de sig op og danner en så stor bunke, at du overvejer, om livet egentlig er til at holde ud, for du bliver ved at ramme sorte huller, når du er påvirket af stoffer og til dels steroider.

De store muskler kom ikke uden en alvorlig bagside. Privatfoto

Derfor føler han også, at han kan bidrage med noget, som andre ikke kan.

- Sådan en som mig sidder ikke og kigger på tal og statistikker. Jeg snakker følelser. Jeg kan huske, hvad jeg følte dengang. Hvad fik mig til at føle, at jeg ville gøre noget anderledes, hvad fik mig til at føle, at det var det rigtige at gå herhen. Alle de her ting. Jeg har nogle andre ting at byde ind med, siger han.

Se interviewet med Simon Iversen i videoen over artiklen, hvor han besøgte Ekstra Bladet med den tidligere rocker Martin Celosse-Andersen.

Nedenunder kan du høre hele udsendelsen, hvor Martin Celosse-Andersen og Simon Iversen fortæller om deres fortid som henholdsvis rocker og afhængig af andre substanser. De taler om deres opvækst, og om hvordan de begge er kommet ud af miljøerne. I dag holder de foredrag for unge, hvor de deler ud af deres erfaringer.