Fyret efter 14 år: 'Som en dårlig drøm'

Humøret har været bedre hos den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Nicolai Schwartz, der til daglig danner par med danseren Silas Holst.

Forleden fik han nemlig en fyreseddel, efter han i 14 år har arbejdet i Kastrup Lufthavn. Fyringen kommer som konsekvens af coronavirus, der har tvunget stort set samtlige fly til at blive på jorden det sidste lange stykke tid.

'Gitteret er kørt ned og uniformen + havnekort blev afleveret i dag. Nøj, det var en underlig følelse at forlade sin elskede arbejdsplads efter 14 år', skriver Nicolai Schwartz på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Jeg sidder med en underlig følelse i kroppen... Hvad skal der ske nu?? Hvornår begynder flyene at flyve igen? Hvornår åbner lufthavnen?? Kommer jeg tilbage igen?? Jeg ville ønske, at det her bare var en dårlig drøm, og at jeg vågner lige om lidt og skal på arbejde i lufthavnen', skriver han videre.

Til Ekstra Bladet fortæller Nicolai Schwartz, at han håber, han igen kan blive ansat, når flydriften bliver mere normal. De seneste år har han arbejdet som Ticket Office agent i lufthavnen. Et job, han har været rigtig glad for.

- Jeg er blevet opsagt på grund af covid-19, da vi ingen fly har. Jeg håber at kunne komme tilbage, når flyene begynder så småt at flyve igen, og vi kan få en nogenlunde 'normal' hverdag igen. Men hvornår er det? Jeg ville ønske, det var i morgen, siger Schwartz til Ekstra Bladet.

Nicolai Schwartz deltog i sjette sæson af 'Paradise Hotel'. Foto: TV3/Lotta Lemche

Skaber økonomisk usikkerhed

Ifølge Nicolai Schwartz skaber fyringen en del bekymringer for ham rent økonomisk.

- Jeg har været der i 14 år, og lønnen er god i lufthavnen, så ja, økonomisk er det lidt hårdt. Men heldigvis har jeg en god opsparing, og jeg har lige fået et vikar-sommerjob i en vuggestue/børnehave, så lidt penge kommer der ind på kontoen, siger han og fortsætter:

- Jeg tror og håber på at komme tilbage igen på et tidspunkt. Men hvornår er det?? Det hårdeste er, at man ikke har en dato, eller at man ved, om man kommer tilbage, siger han videre.

Schwartz fortæller, at han dog er rigtig glad for, at han allerede har fundet sig et nyt job, som han kan varetage midlertidigt.

- Men jeg er enormt glad for, at jeg fik jobbet som vikar i vuggestuen/børnehaven. De er simpelthen så søde dernede. Jeg har fået en masse nye kolleger, og på den måde har jeg også noget at stå op til, og jeg er rigtig glad for det nye job, siger han og tilføjer:

- Det er meget anderledes i forhold til det, jeg har lavet de sidste 14 år, men jeg har lidt erfaring med børn, da min kæreste har to dejlige børn i børnehavealderen.

Han fortæller, at det var meget hårdt for ham at få beskeden om fyringen, og at han især savner sine kolleger.

- Det var hårdt at få beskeden, for mit hjerte banker for lufthavnen og flytrafik, siger han og fortsætter:

- Jeg savner alt ved lufthavnen. Især mine dejlige kollegaer og egentlig bare at have en normal hverdag, siger han videre og understreger, at han dog har nydt at have mere tid med kæresten Silas Holst og hans børn, som han har sammen med Johannes Nymark, som konsekvens af coronavirus.

- Vi har haft så meget tid sammen derhjemme i vores regnbuefamilie. Vi har bygget legeplads til børnene og har tilbragt rigtig meget tid sammen som en stor familie. Det har været så hyggeligt og rart, siger han.

Schwartz og Holst har kendt hinanden i over ti år og har dannet par siden 2017.