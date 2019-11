Går fra konen: Venter barn med ny kvinde

28 års ægteskab mellem Bubber og hans kone, Christina 'Ibsen' Meyer, er slut.

Det bekræfter den 54-årige tv-vært over for Ekstra Bladet.

- Vi er ikke blevet skilt, men nogle gange er det bedst hver for sig, siger Bubber, der tydeligt er påvirket af den svære situation.

- Jeg har hverken kræfter eller overskud til at tale med pressen om det her. Det er en meget privat sag, og der er mennesker tæt på mig, der er berørt af det, siger tv-værten, der har tre voksne børn med Christina 'Ibsen' Meyer.

Bubber kalder det 'sørgeligt og tragisk', at deres forhold er endt, hvor det er.

- Vi har haft rigtig mange gode år sammen, og der er så mange følelser i det her. Jeg ønsker virkelig ikke at såre nogen mere, end jeg allerede har gjort, siger han stille og trækker vejret dybt.

- Jeg er meget berørt af det, og det er svært at tale om. Det tror jeg at alle, der har prøvet det, ved, siger han.



Bubber og 'Ibsen' blev gift i 1991. Nu er de gået fra hinanden. Foto: Mogens Flindt

Bubber bekræfter over for Ekstra Bladet, at han har mødt en anden kvinde.

- Men det er ikke grunden til noget som helst. Og det er vigtigt for mig at sige. Men det er så privat, det her, at jeg ikke har lyst til at sige mere, siger Bubber.

Blev bedstefar tidligere i år

Han bekræfter dog også, at den nye kvinde i hans liv er gravid og venter deres barn.

Tidligere på året blev Bubber bedstefar, da hans datter, Sofia, blev mor til en lille dreng.

- Det er jo lidt vildt, når ens børn får børn. Jeg skulle hjem og se og mærke og fornemme hele det der ... Den der lykke og forøgelse af ens familie. Og se sit eget barn holde et barn, der fuldstændig ligner Sofia, da hun var lige så nyfødt. Det er ret sindssygt, sagde han til Ekstra Bladet i maj.

Skilsmissen har truet før

Den populære tv-vært har tidligere fortalt ret åbent, at det har været knas i ægteskabet mellem ham og Christina 'Ibsen' Meyer. Blandt andet har han i tv-programmet 'Danmark ifølge Bubber' afsløret, at han har været konen utro.

I 2016 medvirkede Bubber i TV3-programmet 'Til middag hos...' Her fortalte han, at 'Ibsen' tidligere i deres ægteskab havde forladt ham, fordi hun stod alene med alle de praktiske opgaver derhjemme. Det gad hun ikke mere.

– Der lå en post-it på køkkenbordet, og så skrev hun 'Jeg bor her ikke mere', og så stod der så, at her er nummeret på en psykolog, og lad være med at ringe, før du har snakket med psykologen, fortalte Bubber i programmet.

Chokerende sårbar

Præcis den episode fortæller Bubber selv om i bogen 'Bare Bubber' fra 2011.

- Det var virkelig et wakeupcall. Jeg havde overset alle blinkende lamper, fortalte han dengang til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Da ordene faldt, kunne jeg ikke mærke noget som helst, men for første gang blev jeg klar over, at jeg kunne miste alt det, jeg hidtil bare tog for givet og troede på. Ibsen er jo det halve af mit liv. Min historie. Mine børns mor ... Jeg blev chokeret over, hvor sårbar jeg var ... hvor let det er at miste noget, der er så svært at bygge op.

Bubber har tidligere været hudløst ærlig om de problemer, han og 'Ibsen' har haft i deres ægteskab. Foto: Linda Johansen

Blå bog

Født 11. december 1964 i Hellerup

Døbt Niels Christian Meyer, men i offentligheden kendt som Bubber

Kælenavnet stammer fra farfaren, der, da han så den nyfødte dreng første gang, udbrød ’bubbele’, der på jiddisch betyder dukkebarn

I 1991 gift med Christina Ibsen Meyer. Sammen har de – de i dag voksne –børn Sofia, Oscar og Laura

Blev i første omgang kendt for børneprogrammerne ’Bubbers Badekar’ og ’Snurre Snups Søndagsklub’

Er i dag en af Danmarks mest kendte tv-værter og kan blandt meget andet skrive programmerne ’Danmark ifølge Bubber’ og ’Bubber og B.S’. på sit CV

I 2001 ansat som børne- og ungdomsredaktør på TV2, med ansvar for kanalens børne- og ungdomsflade. Blev i 2004 fyret efter at have medvirket i en reklame for Jensen's Bøfhus

I 2011 kåret som Årets TV-vært for serien ’Danmark ifølge Bubber’

Var i syv år sprechstallmeister for Cirkus Arena

I 2012 optaget i Kraks Blå Bog