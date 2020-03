Går i flæsket på minister

- Jeg ville opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu.

Sådan lød ordene fra kulturminister Joy Mogensen (S), da hun forleden gav interview til Berlingske og blev spurgt, hvilke dele af kulturen der vil få økonomisk støtte til at komme igennem coronakrisen, som vi står i nu.

Netop de ord er faldet 'X Factor'-vært Sofie Linde for brystet, og det har fået hende til at komme med et opråb i en video på sin Instagram-profil.

Hun mener nemlig, at det netop er nu, man skal tale og tage hånd om kulturlivet i Danmark.

- Det er i særdeleshed dansk kulturliv, der hænger i fingerspidserne lige nu. De danske kulturinstitutioner - biograferne, teatrene, spillestederne, comedy-klubberne, festivalerne, museerne, højskolerne med mere - hænger i med fingerspidserne for at overleve, da deres økonomi i høj grad er afhængig af at sælge billetter, siger hun i sin video og retter derefter et par ord direkte til Joy Mogensen.

- Jeg håber, at hun har brugt den her lille tænkepause på at forstå, at det netop er kultur, vi har brug for lige nu.

Christiansborgs kulturordførere har kritiseret kulturminister Joy Mogensen for at afvise en økonomisk hjælpepakke til kulturlivet, som er hårdt ramt af coronakrisen.

Sofie Linde beklager i videoen, at hun er politisk, men hun har ifølge sig selv et vigtigt emne på hjerte. Foto: Jonas Olufson

Binder os sammen

Sofie Linde håber, at Joy Mogensen siden er kommet på andre tanker.

- Det er kulturen, der binder os sammen, mens vi er hver for sig, hvad enten vi synger sange rundt omkring i gårdene, ser film eller læser bøger, men det er i høj grad også kulturinstitutionerne, der fysisk skal binde os sammen igen, når vi er på den anden side af den her krise, lyder det fra Sofie Linde, der fortsætter:

- Arh! Undskyld, jeg lige bliver en lille smule politisk, men hvis ikke kulturministeren vil forsvare kulturen, så må vi andre råbe op.

Joy Mogensen henviste til at starte med til de generelle hjælpepakker, når der var tale om, hvordan de danske kulturinstitutioner skal hjælpes i coronakrisen, og hun afviste derved særlige hjælpepakker.

Ifølge Sofie Linde hjælper Joy Mogensen ikke kulturlivet nok. Arkivfoto

Men lørdag indkaldte kulturministeren alligevel ordførerne til forhandlinger for at finde løsninger på coronakrisens effekt på kulturen og medierne. De finder sted mandag.

- Regeringen er optaget af, at vi får hjulpet hele kulturlivet igennem krisen på den bedst mulige måde, lød det fra kulturministeren i en pressemeddelelse.

- Størstedelen af løsningerne ligger i de centrale hjælpepakker, som regeringen allerede har præsenteret, men der er brug for, at vi følger op og ser på områder, der stadig mangler en løsning, sagde hun videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Joy Mogensen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.