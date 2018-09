Går ind i Mascha-Heick-tvist: Man tramper ikke på sorgfyldte mennesker

Peter Ingemann sender roser afsted til Annette Heick for at åbne debatten om skilsmisseforældres bopæl

I går brød der en mindre krig ud mellem Annette Heick og Mascha Vang, efter Heick skrev om skilsmisse og forældres bopæl efter et brud i sin klumme i BT.

Annette Heick brugte bloggerens forestående flytning til Kolding som eksempel, efter Mascha Vang for kort tid siden offentliggjorde, at hun flytter til Jylland, mens hendes datters far, racerkøreren og kommentatoren Nicolas Kiesa, bliver boede på Sjælland.

Mascha Vang følte sig dybt såret over klummen, som Annette Heick overhovedet ikke mener handler om bloggerens familie, men om det generelle potentielle problem, der kan opstå, når et par bliver skilt og flytter langt fra hinanden. Taberne er og bliver børnene, pointerer hun.

Som om bølgerne ikke allerede er gået højt nok i sagen, blander tv-værten Peter Ingemann sig nu. På Instagram skriver han, at han klapper i sine tykke hænder over, at Annette Heick kickstarter debatten om, hvor langt forældre må flytte fra hinanden.

'For mig er der ingen tvivl, det er ALDRIG nogen børns ønske, at mor og far bliver dissekeret udover landsdele og hundredvis af km. Aldrig! Jeg er selv skilsmissebarn og oplevede som 10-årig denne traumatiske begivenhed (for det er det). Min mor burde være skredet fra min uligevægtige far meget tidligere, så ingen bebrejdelse der mommy. Men traumatisk var det sgu og min verden faldt sammen', skriver Peter Ingemann.

Hans meget klare pointe er, at børnene skal slippe så lidt mærkede fra deres forældres brud som overhovedet muligt.

'Nogle mennesker kan ikke få det til at fungere med hinanden og så må de skilles. Men forældrene har en FORBANDET pligt til at prøve at gøre det så gnidningsløst som overhovedet muligt. Man tramper heller ikke PÅ andre sorgfyldte mennesker vel?... Og slet ikke børn.... Så gnidningsløst som muligt. Capice?!', skriver han og kommer med et eksempel fra sin egen barndom.

'Jeg var SÅ angst for at min mor ville rejse langt væk fra min far (som jeg havde oplevet det var sket med noget familie og en skolekammerat). Det red mig som en mare! Da mine forældre skulle finde ud af hvem der skulle have forældremyndigheden, gik jeg endda så vidt at jeg (trods jeg vidste, at min far var total ustabil) pegede på at HAN skulle have myndigheden udfra den konklusion, at så ville min mor blive i området. Det siger noget om hvordan jeg følte og jeg vil hævde at jeg ikke er alene om den følelse.... Som i slet ikke alene!', skriver han.

I sin klumme efterlyser Annette Heick, at vi i Danmark får regler som i visse andre lande, hvor skilsmisseforældre ikke må flytte længere væk end 30 kilometer. Men den slags regler er Peter Ingemann ikke tilhænger af.

- Jeg er et meget liberalt menneske, og tvang er som udgangspunkt ikke godt. Og nok slet ikke i en situation som ved en skilsmisse. Men de voksne skal bruge deres sunde fornuft og tænke på deres børn, siger TV2-værten til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg er ikke et religiøst eller kristent menneske, men jeg synes godt, at vi nogle gange kan bruge den der med at sætte sig i sine næstes sted. Tænke over, hvordan 10-årige Peter har det i den her situation, siger Peter Ingemann.

Han understreger i sit opslag, at hans kommentarer ikke er stilet til Mascha Vang.