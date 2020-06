Går sammen: 'Undskyld'

Fem danske YouTube-stjerner går sammen med Bryd Tavsheden i et forsøg på at få børn og unge til at tale om kæreste- og børnevold

- Det er ikke din skyld.

Sådan lyder det igen og igen i omkvædet af sangen 'Undskyld', som foreningen Bryd Tavsheden fredag har sendt på gaden i et forsøg på at få børn og unge til at tale om kæreste- og børnevold.

Musikvideoen er blevet til sammen med Niklas Larsen, Isabel Rigenstrup, Comkean, Nicklas Boni og Moller, som mange børn og unge kender fra YouTube, hvor de ofte laver videoer til deres mange følgere.

De fem danskere, der tilsammen har 345.000 følgere, har alle sagt ja til at medvirke uden betaling, lyder det i pressemeddelelsen fra Bryd Tavsheden.

Se også: Rockstjerne for sexet til YouTube

'Man skal ikke undskylde'

Den nye sang tager udgangspunkt i den oplevelse, man som ven eller pårørende til en voldsudsat kan have, hvor den person, der er udsat for vold, undskylder voldsudøveren og negligerer det og påtager sig skylden.

Budskabet i sangen er, at man ikke behøver undskylde, fordi det ikke er din skyld - og hvis du bryder tavsheden, kan du få hjælp.

- Med sangen tager vi et svært emne op på en humoristisk måde. Vi håber, at den kan sætte tanker i gang hos de unge, og at de unge måske bliver mere opmærksomme på, at det her også kan ske i deres omgangskreds, og at det er vigtigt at tale med nogen om det, siger Isabella Wedendahl, der er generalsekretær i Bryd Tavsheden, i en pressemeddelelse.

Fans raser: 'Hvorfor lyver du?'

Hun fortæller, at man i Bryd Tavsheden har oplevet, at færre kontakter dem for at få hjælp.

- Der har været meget snak om, at det under coronalockdown har været svært for udsatte børn og unge. Det har vi også mærket i Bryd Tavsheden. I marts/april så vi et fald i anonyme henvendelser - forventeligt, fordi det er sværere at komme til at kontakte os, når man er derhjemme.

- I maj og juni har vi prioriteret at udvide vores åbningstid, og vi har set en stigning i anonyme hændelser. Og nu ser vi, at flere og flere bliver henvist til et samtaleforløb med henblik på at hjælpe dem ud af den voldelige relation.

Du kan se og høre 'Undskyld', der er skrevet og komponeret af Mikkel 'Gammelfar' Tiedt, i videoen øverst.