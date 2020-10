Går til angreb på influencere: Vil udstille alle

Kokken Umut Sakarya er parat til at tage sit had til 'tigger'-influencere til et helt nyt niveau

Tidligere på måneden rasede diskussionen om influencere, fordi kokken Umut Sakarya lagde en henvendelse fra tidligere baronesse Caroline Fleming ud på sine sociale medier.

Hans statement var det samme, som har været som ofte før: Han har fået nok af influencere, der forsøger at 'tigge' sig til et gratis måltid mad, mod at de til gengæld viser på sociale medier, at de befinder sig hos ham på Guldkroen.

Det har han fået nok af, og da han fredag aften troppede op på den røde løber til 'Vild med dans', kunne han fortælle, at han er så træt af 'tigger'-influencere, at han snart sætter et nyt skib i søen med det ene mål at udstille dem.

- Sammen med nogle andre virksomheder er vi i gang med at lave en ny Instagram, hvor vi simpelthen lægger det ud offentligt, alle de henvendelser vi får. Det bliver sjovt. Vi har allerede rigtig mange, det er alt fra 'Forsidefruerne' til andre, der tror, de kan nasse.

- Bliver de så lagt ud med navn?

- Det er vi i gang med at finde ud af, det handler om persondataloven, når det er virksomheder, de henvender sig til. Vi har en jurist til at se på det.

Han understreger, at det ikke er et had til en hel branche, han har i sig.

- Jeg har ikke noget imod influencere. Jeg har noget imod folk, der tigger uden at fatte noget.

Umut havde taget sin ekskæreste med på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

- Mange vil nok spørge sig selv, hvorfor du har et behov for at udstille dem?

- Jeg har heller ikke et behov for det, det er der mange andre virksomheder, der har. Fordi det skal stoppe. Vi snakker alt fra luksusbrands til legetøjs- og kosmetikbutikker. Alt muligt. Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra store, giga virksomheder, som takker mig, fordi folk er trætte af det pis, siger Umut Sakarya og bekræfter, at det vil være henvendelser til en lang stribe brands, der vil ramme profilen.

Siden han for to ugers tid siden gik i kløerne på Caroline Fleming, har der ikke været kontakt mellem dem.

- Nej, hun har haft ringet, men jeg har ikke noget at snakke med hende om. Jeg behøver ikke at snakke med hende. Jeg har ikke noget imod hende, jeg kender hende jo ikke, det er bare den adfærd, der er.