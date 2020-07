Går verden rundt

Lise Baastrup var lige netop blevet færdiguddannet skuespiller, da hun landede rollen som Hjørdis i tv-serien 'Rita'.

Siden er det blevet til 40 afsnit fordelt over fem sæsoner, hvoraf den definitivt sidste netop er rullet over skærmen.

Derfor står den kløgtige og kejtede figur som noget ganske særligt for den 36-årige skuespillerinde, som også har haft en helt spinoff-serie som Hjørdis.

Her fortæller Lise Baastrup om sin bedste rolle:

- For min karriere må jeg sige Hjørdis. Den har været så stor, at den faktisk er blevet verdenskendt takket være Netflix, hvor serien er blevet lagt ud og oversat til alle mulige sprog. Det har gjort, at jeg er blevet genkendt i udlandet, og det er altså ret vildt at opleve.

- Jeg får rigtig mange beskeder - det gør hele holdet - fra hele verden, der takker for serien og fortæller, at de er begyndt at lære dansk og gerne vil hertil og se alle de ting og steder, som de har set i serien.

- Jeg har prøvet at blive prikket på skulderen i Spanien af et ældre par fra Sydafrika, som kunne genkende min stemme, men ikke helt kunne genkende mig af udseende, fordi jeg jo ser anderledes ud, når jeg ikke er i rolle. Men de blev simpelthen nødt til at høre, om det ikke var mig, der spillede Hjørdis, fordi de var så store fans af serien. Så vi fik en god snak og tog et par billeder. De var simpelthen så søde. Jeg har også oplevet en sød brasilianer, der stod på en turistbusserne, der kører rundt i København, og råbte efter mig.

Lise Baastrup ses her rollen som Hjørdis i femte og sidste sæson af "Rita", og det har også vakt international opmærksomhed. I 2013 blev den 36-årige skuespillerinde nomineret til tv-prisen Den Gyldne Nymfe ved den internationale tv-festival i Monte Carlo for sin birollepræstation i "Rita". Foto: Per Arnesen/TV2/Free

Hvordan fik du rollen?

- Både hovedforfatteren, Christian Torpe, og casteren, Djamila Hansen, var inde at se min afgangsforestilling for at spotte nye folk.

- Selv om jeg gik på Aarhus Teaterskole, spillede vi også i København, og det var den forestilling, de var inde at se. Det skete, lige inden at jeg blev færdig med uddannelse, og så blev jeg kaldt på casting efter det, og så fik jeg rollen. Men jeg troede ikke helt på, før de ringede mig op og sagde: 'Det ér altså din!'

Hvordan har du forberedt dig på rollen?

- I starten havde jeg svært at se mig selv - også fordi jeg var nyuddannet - så jeg kiggede væk, når jeg selv var på skærmen. Men jeg har efterhånden lært, at det er en god idé til at efterskole mig selv og se, hvad jeg er tilfreds med, og hvad jeg er utilfreds med, og hvordan jeg gør det bedre til næste gang. Nu har jeg lært, at det egentligt er meget godt at se det færdige resultat.

Hvad var det fedeste ved rollen?

- Du kan sætte Hjørdis til alt - både genremæssigt hvad end det skal være sjovt, rørende, tragisk eller komisk - og historiemæssigt, fordi du kan skrive så mange historier over karakteren, fordi hun selvfølgelig ville kunne finde ud af, hvad end du satte hende til.

- Hvis du satte hende til at springe i faldskærm, ville hun også kunne gøre det uden at have prøvet det inden.

Hvad var det sværeste ved rollen?

- Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke.

Er der en scene, du holder særligt af?

- Alle mennesker har en fortid, og Hjørdis' får vi endelig lov til at gå dybere ind i femte sæson. Vi ved godt, at Hjørdis er blevet mobbet, og at hun ikke har haft den nemmeste barndom, men nu får vi sat flere ord på, hvorfor hun er, som hun er.

- Ud over en særlig scene i femte sæson holder jeg generelt særligt meget af alle scener, der er mellem Rita (spillet af Mille Dinesen, red.) og Hjørdis - deres samspil og modspil.

- Det er ikke altid, at vi kan holde masken. Men hvis det er skrevet sådan, at vi ved, at vi kommer til at grine, så skynder Mille og jeg os at øve det mange gange, inden vi filmer, så vi har fået grinet af.

Hvad har rollen betydet for din karriere?

- Den gjorde mig jo landskendt, så selvfølgelig har den gjort, at der er nogle andre, der har opdaget mig. Det er klart. Den har åbnet nogle andre døre, og så venter jeg bare på at erobre resten af verden.