Gasolin'-legende i retten

Den 76-årige musiker og billedkunstner Franz Beckerlee, der er kendt for sit parløb med Kim Larsen i Danmarks største rockband, Gasolin', har - ifølge sin straffeattest - inden for de seneste tre år overskredet fartgrænsen med mere end 30 procent og fået to klip i kørekortet.

Den aktuelle sag, der blev behandlet ved dagens retsmøde, omhandlede en episode fra 9. august 2018, hvor Beckerlee kørte frem for rødt lys og benyttede en vejbane beregnet for bilister, der skal køre ligeud, til at svinge til højre.

Ud af starthullerne

En politiassistent, der var indkaldt som vidne i sagen, oplyste, at Beckerlee havde forklaret, at 'han ikke kunne vente på, at de andre kunne komme ud af starthullerne', da der var kommet grøn pil for de bilister, der holdt i kø for at svinge til højre.

Beckerlee, der var kørende i en gul varevogn, der ifølge politiassistenten lignede en gammel postbil, valgte derfor at benytte den tomme 'ligeud'-bane i krydset for derefter at svinge ind foran de ventende højresvings-bilister.

28. januar var Beckerlee første gang i byretten i forbindelse med sagen, hvor han fik at vide, at han havde ret til at medbringe en forsvarer, når sagen skulle for retten i marts.

Franz Beckerlee har ikke stor tålmodighed med bilister, der ikke kan finde ud af at komme ud af starthullerne, når der er grøn pil i et lyskryds. Foto: Jens Panduro

Droppede forsvarer

Mellem de to retsmøder havde Beckerlee haft et møde med en forsvarer, men da han fandt ud af, at det ikke var gratis, valgte han at undlade at benytte sig af muligheden.

- Jeg fandt jo ud af, at det koster 3000 kroner, og da jeg ikke forventer at vinde den her sag, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at bruge penge på det, sagde Franz Beckerlee i retten.

Selv om han ikke havde en forsvarer med sig, kæmpede Franz en brav kamp for at overbevise retten om sin uskyld.

Blandt andet fremviste han på sin medbragte Macbook-computer en video af krydset, hvor de to seneste overtrædelser af færdselsloven har fundet sted.

Videoen overbeviste dog ikke dommer Knud Erik Schmidt om, at Beckerlee skulle frikendes. Han konstaterede i stedet, at Beckerlee tolker færdselsreglerne på en anden måde end retten.

- Du har en meget fri fortolkning af, hvordan færdselsreglerne er, lød det fra dommeren.

Kim og Franz side om side i de gode, gamle Gasolin'-dage. Foto: Ole Henning

Nytter ikke noget

Franz Beckerlee afstod fra sin mulighed for at stille spørgsmål til politi-vidnet med ordene:

- Det nytter jo ikke noget alligevel.

Retsmødet sluttede med meldingen om, at Franz Beckerlee - når anklagemyndigheden har fremskaffet den sidste dokumentation - om en uge kan se frem til at få besked i sin eBoks om dommen, der efter det oplyste vil være en betinget frakendelse af kørekortet i tre år. Desuden kan han se frem til at skulle op til en orienterende køreprøve.

Franz Beckerlee meddelte umiddelbart efter dommerens sidste ord, at han ikke havde lyst til at tale med pressen.