Gav ham sex-kontrakt: Nu forsvarer TV2-chef konen

Er den nye samtykkelov så alvorlig, at man ikke kan lave sjov med den?

Det er der flere, der mener, efter Stine Mjaaland forleden postede en humoristisk kommentar til den nye lov, som kræver klart samtykke fra begge parter inden sex.

Stine Mjaaland er gift med Frederik Lauesen, der er tidligere sportsvært på TV2 og nu chef for TV2 Sporten, og derfor vakte det nogen opsigt, at hun på sin egen og på hans profil på Facebook postede et ret direkte samtykke.

Som det kan ses i opslaget, giver Stine Mjaaland sin mand 'permanent permission til at penetrere', og Frederik Lauesen må også godt 'lave snigeren', når hun sover.

Opslaget har bragt sindene i kog hos mange, der langer ud efter Stine Mjaaland og beskylder hende for, at hun udskammer kvinder, der er blevet udsat for voldtægt.

- Det er virkelig vanvittigt, hvordan man kan være en midaldrende husmor i provinsen, som skriver en sjov ting, hvor man langer lidt ud efter politikerne og samtidig flirter med sin mand, og nu bliver jeg så lagt for had. Folk skriver, at jeg fritager voldtægtsforbrydere, og at jeg svigter mine medsøstre. Det er helt vildt, at folk tolker det på den måde, sagde Stine Mjaaland torsdag til Ekstra Bladet.

Se også: Deler TV2-chefs sexkontrakt: Nu lægges hun for had

Sent torsdag aften gik Frederik Lauesen til tasterne og forsvarede sin kone på Facebook. Her skriver TV2-chefen blandt andet:

'Jeg er nok så priviligeret, at jeg har verdens dejligste, sødeste, mærkeligste, sejeste og sjoveste hustru. Hun kan dog sjældent holde sin kæft. Det er også en fordel. For så bliver tingene vendt. Den anden aften lavede hun en lille lækker kontrakt til mig som et humoristisk indspark til samtykkelovgivningen. Den lagde hun så på Facebook. Det har givet hende en vild dag i cyberspace og mediemøllen', skriver Frederik Lauesen i opslaget.

Han glæder sig over, at de fleste har fanget fruens intention med opslaget - nemlig at hun i en humoristisk tone giver politikerne tørt på, fordi hun mener, at den nye lov er signalpolitik, der er meget svær at føre ud i praksis.

'Heldigvis kunne langt de fleste se det humoristiske i det. Desværre var der også en lille del, der misforstod. Sådan er det ofte med humor. Det kan være et farligt sprog. Desværre. Var der en stikpille til politikerne i intentionen med at dele det? Sikkert. Var der en forherligelse af tvang og endda voldtægt? Helt sikkert ikke', skriver TV2-chefen og slutter med et 'og herfra er der kun kærlighed'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lussing til politikerne

Ifølge Stine Mjaaland er det helt forkert at tolke hendes opslag, som om hun ikke tager voldtægtsofre alvorligt. Mere forkert kunne det ikke være.

- Det er egentlig en lussing til politikerne og deres signalpolitik. I mine øjne er den lov ren og skær signalpolitik, som jeg slet ikke kan forestille mig er anvendelig i virkeligheden. Det vil jo stadig være ord mod ord, sagde hun torsdag hun til Ekstra Bladet.

Se også: Tidligere professor: Voldtægtslov ændrer ikke noget

Ifølge Stine Mjaaland er loven ikke gennemtænkt.

- Hvad så når man er i gang med at nusse, skal man så stoppe op og lave en fast aftale. Og hvad når man er 16 år og fumler i forvejen og tager sig sammen til at finde et kondom frem. Skal man så afbryde seancen og få et samtykke. Det kommer jo ikke til at ske. Jeg synes helt ærligt, at politikerne har brugt tid på noget, der aldrig kommer til virke. Alt for lang tid, siger hun og lagde ikke skjul på, at hun mener, at tiden kunne være brugt bedre på tiltag, der rent faktisk hjælper voldtægtsofre.

- Jeg har bestemt ikke lagt det her ud på Facebook for at pege fingre ad nogen. Ikke andre end politikerne. Og så vil jeg altså godt sige, at jeg lavede papiret som en kærlighedserklæring til min mand. Jeg synes, at han er mega-lækker, sagde hun.