Geggo afslører: Brugte kæmpebeløb på bryllup

'Familien fra Bryggen'-parret Cengiz og Stephanie 'Geggo' Salvarli blev tidligere på året gift for anden gang med efterfølgende fest på Kokkedal Slot.

Tidligere i 'Familien fra Bryggen' fortalte Geggo, at brylluppet ville ryge op i omkring en halv million kroner, men det endelige beløb endte langt højere.

Se også: 'Bryggen'-stjerne afslører: Her er min nye kæreste

Det afslører realitystjernen på Instagram, hvor hun i en spørgerunde bliver spurgt til brylluppet - og om TV3, der viser 'Familien fra Bryggen', betalte for gildet.

- Det ville være mega-mærkeligt, at TV3 havde lyst til at sponsorere flere hundredtusind til et bryllup. Jeg tror, vores bryllup løb op i 900.000 i alt eller sådan noget, så det ville jeg da ønske, at de ville gøre, fortæller Geggo.

Geggo da hun ankom til Kokkedal Slot. Foto: Jonas Olufson

Hun undrer sig i det hele taget over, hvorfor folk tror, at tv-kanalen er så gavmild.

- Jeg ved ikke, om det også har noget at gøre med, at folk tænker 'nå, de får nok løn fra TV3, og så er det jo TV3, der betaler brylluppet.' Altså det er jo heller ikke Netto, der betaler din aftensmad, fordi de betaler din løn. Det gør du selv, du arbejder for dine penge, påpeger hun.

Ulykkelig Linse: Har kun set Mikkels søn én gang - i Bilka

Parret blev første gang viet i Las Vegas, hvilket naturligvis blev foreviget i 'Familien fra Bryggen' i 2017. Men da parret aldrig fik indleveret papirerne hos kommunen i Danmark inden for tidsfristen, blev ægteskabet aldrig anerkendt herhjemme.

Cengiz ankommer. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Geggo til det ekstravagante beløb. Cengiz er ikke mere meddelsom, da han tager telefonen.

- Det må du snakke med hende om, når det er hende, der siger det, lyder det venligt.