Geggo afslører: Derfor holder vi pause fra 'Familien fra Bryggen'

Dedikerede fans af TV3's mest populære realityprogram - nemlig 'Familien fra Bryggen' - kommer til at vente længe på nyt fra Linse, Geggo, Cengiz og lille Alba.

Normalt er der sæsonpremiere på programmet i februer, men familien tager for første gang en pause fra tv.

Det skriver Realityportalen.

– For første gang i fem år optager vi ikke. Det er ret vildt. I fem år har jeg kørt uden at holde pause overhovedet. Højst lige med en hurtig ferie – så for første gang har jeg lige en pause. Og det er jo os selv, der har valgt at holde pause. TV3 ville rigtig gerne have en sæson nu, men det var os, der valgte at trække stikket og sige, at vi havde altså lige brug for en pause. Også for at passe på programmet og for, at vores seere stadig synes, at vi er spændende, fortæller Geggo til mediet.

Dansk realitystjerne i vild forvandling: Får enorm og ulovlig tatovering

Linse Kessler og familien får en pause fra kameraerne. Den nye sæson af 'Familien fra Bryggen' bliver nemlig ikke sendt til februar, som den ellers plejer. Foto: Jonas Olufson

Linse har da også tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun gerne ville have en pause fra de mange tidskrævende tv-optagelser.

Både mor og datter understreger dog, at pausen bestemt ikke betyder i farvel til 'Familien fra Bryggen', der havde premiere i 2011. Siden er der blevet vist 12. sæsoner af programmet.

At der stadig er stor interesse for familien og Linse i særdeleshed stod klart i sidste uge, hvor Bryggen-dronningen fortalte til Børsen, at hun får 40.000 kroner for at skrive autografer.

Se også: Scorer kassen: Linse tager 40.000 kroner for autografer