Geggo afslører: Derfor trak jeg stikket

I marts i år meddelte 'Familien fra Bryggen'-stjernen Geggo, at hun og Cengiz lukkede deres skønhedsklinik La' Lotus på Amager med henvisning til, at de 'havde større planer'.

Siden da har der dog været stille fra parret, der aldrig er kommet med en ordentlig forklaring på, hvorfor de egentlig valgte at lukke La' Lotus.

Men nu tager Geggo bladet fra munden.

Det sker på hendes blog, hvor hun har lavet et længere blogindlæg om lukningen.

'Først og fremmest, er det vigtigste i hele verden, for mig i hvert fald, at lave noget jeg elsker. Da jeg åbnede La’ Lotus, troede jeg, at nu havde jeg skudt papegøjen – nu havde jeg fundet min pension, den konto min mor kalder ‘taxa hjem fra banko’. Og det, som var mit kald, arbejdsmæssigt. Det var det da også – de første par år', indleder hun blogindlægget.

Det viste sig dog hurtigt, at klinikken alligevel ikke var Geggos store drøm. Ifølge realitystjernen kunne hun nemlig ikke forlige sig med at være chef i klinikken.

Derfor droppede de Geggos bryllup

'Chef-rollen har aldrig tiltalt mig helt vildt, og jeg er faktisk, for at være helt ærlig, ikke en særlig god chef. Jeg bryder mig ikke om 'magten' og at skulle fortælle andre hvad de skal gøre og ikke skal gøre – især ikke i de brancher, som de ved mere om end mig selv pga deres uddannelse', skriver hun og fortsætter:

'Der hersker ingen tvivl om, at jeg elsker at arbejde, jeg elsker at tjene penge, jeg har også altid tjent mine egne penge og sat en stor ære i netop dét. Det er noget, man lærer, når man flytter hjemmefra i de unge teenage-år. Altså at stå på egne ben. Tror jeg. Jeg elskede også at have min egen salon – jeg brød mig bare ikke altid om at have ansatte, for at være helt ærlig. Jeg har selv været ansat engang, og jeg ved godt at chefer og ansattes forventninger til hinanden er alt for høje, begge veje – chefer forventer i hvert fald alt for meget af sine ansatte, og det gjorde jeg nok også', skriver hun og understreger, at hun har haft mange fantastiske ansatte, men at der også har været ansatte, der har været mere udfordrende at arbejde sammen med.

Motivationen var væk

I opslaget fortæller Geggo, at hverken hun eller Cengiz havde motivationen til at drive salonen videre til sidst. Hun understreger derfor også, at det ikke var på grund af dårlig økonomi, at de valgte at trække stikket og lukke salonen.

Regnskabet for 2017 viser da også, at klinikken, hvor man kunne få lavet diverse skønhedsbehandlinger, havde et overskud på mere end en halv million kroner.

'Til sidst havde ingen af os hjertet med i salonen længere, og det er dér, man skal trække stikket – faktisk helst før. Som I også har læst i pressen, der naturligvis har dykket ned i salonens økonomi (alle ApS firmaer’s regnskaber er offentligt tilgængelige) i håb om at kunne skrive, vi var på røven økonomisk, og at det nok var derfor vi lukkede, så lukkede vi af med overskud i firmaet. Vi skyldte ikke noget væk, ud over de sidste feriepenge og sidste løn til ansatte, og derfor var en konkurs selvfølgelig heller ikke på tale. Alle fik deres penge til tiden, gavekort blev refunderet, og vi lukkede døren pænt, drejede nøglen, gav hinanden et stort kram og pustede ud', skriver Geggo i indlægget.

Geggo: Det kostede brylluppet

Geggo på vej ind på Kokkedal Slot for at sige ja til sin Cengiz. Foto: Jonas Olufson

Ifølge Geggo har det været den helt rigtige beslutning for hende og Cengiz at lukke salonen.

'Det er en af de allerbedste beslutninger, vi har taget. Jeg ser det ikke som en fail, eller fiasko – jeg ser det som en sejr at indse, at man vil sætte sit fokus et andet sted, og at man skal have ild i de ting, man brænder for, i stedet for at dræne noget, blot for pengenes skyld. Penge er ikke alt, og La’ Lotus har alligevel aldrig været min hoved-indkomst – så når hjertet ser andre veje, bør hovedet gøre det samme', skriver hun.

Lige nu er Geggo og Cengiz på bryllupsrejse i Miami, efter de 27. april blev gift ved et storstilet bryllup på Kokkedal Slot. Det har derfor heller ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra 'Bryggen'-parret.

Derudover har Geggo og Cengiz travlt med deres stortanlagte event Stjerne Boksning, som er et stort boksestævne, hvor kendte danskere skal kæmpe mod hinanden. Det bliver afholdt lørdag 7. september i Frederiksberg Hallerne.

Herunder kan du læse, hvordan Geggo og Cengiz annoncerede, at La' Lotus skulle lukke

