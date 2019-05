Geggo: Det kostede brylluppet

Under bryllupskjole og habit havde Stephanie 'Geggo' Christiansen og Cengiz Salvarli spenderbukser på sidste weekend.

Der blev ikke sparet på meget ved deres storslåede bryllup, der blev holdt på Kokkedal Slot i Nordsjælland.

Mere præcist hvor mange kroner ægteparret brugte, afsløres i aftenens afsnit af 'Familien fra Bryggen'.

- Vores bryllup løber op i en halv million kroner eller sådan noget, siger Geggo i en forsmag på udsendelsen.

Flyvende fisk

Pengene blev blandt andet brugt til at få leveret sushi via helikopter.

Geggo ankom til slottet i en hvid limousine, hvorefter hun blev ført op til tonerne af strygere.

Desuden havde ægteparret hyret en af dette års 'X Factor'-profiler Patrick Smith.

Fyrværkerishow

Der blev også fragtet et massivt mobildiskotek til slottet.

Det blev blandt andet benyttet til at levere tonerne til en koreograferet danserutine fremført af Geggo og Cengiz.

Aftenen bød desuden på et storstilet ild- og fyrværkerishow med dunkende bas og høj musik.

Ikke det fedeste

I aftenens afsnit fortæller Geggo også, at hun også brugte 6000 kroner på ekstra blomster til alteret, og at hun fik anrettet en popcorn-buffet.

Geggo havde ikke indviet Cengiz i alle de økonomiske beslutninger.

- Og derfor ved jeg også godt, at Cengiz måske ikke synes, at det er det fedeste i verden, at jeg har bestilt nogle ting, der koster flere tusinde kroner, uden at spørge ham, siger hun i programmet.

'Familien fra Bryggen' bliver vist i aften klokken 20 på TV3.