Geggo og Cengiz: Blev aldrig rigtig gift

Det gik ikke stille for sig, da 'Familien fra Bryggen'-parret Geggo og Cengiz i 2017 blev gift i Las Vegas.

I farvestrålende kostumer og med veninden Burger og datteren Alba under armen blev de to smedet sammen i kapellet A Little White Chapel i spillebyen.

Et sted, hvor stjerner som Britney Spears og Jason Alexander, Bruce Willis og Demi Moore og Frank Sinatra og Mia Farrow også - med større eller mindre holdbarhed - har foreviget deres kærlighed.

Men nu viser det sig, at parrets vielse slet ikke gælder i Danmark. Det afslører de i et stort interview i Billed-Bladet.

Glemte papirerne

Parret er officielt kun gift i delstaten Nevada. Og det skyldes én ting.

- Vi fik aldrig afleveret papirerne efter vores bryllup i Las Vegas på kommunen herhjemme inden for tidsfristen, forklarer 29-årige Geggo, med det borgerlige navn Stephanie Karma Christiansen, til uge-bladet.

Heldigvis har parret et forestående bryllup i Danmark i vente. Så til manges overraskelse vil det her blive første gang, at parret officielt får papir på hinanden.

Netop nu kører den 15. sæson af 'Familien fra Bryggen'. Foto: Jonas Olufson

Endnu hemmeligt

Parret har endnu ikke afsløret, hvornår den store dag skal stå.

Det er nemlig planen, at TV3 skal forevige dagen og senere vise det i et af 'Familie fra Bryggen'-programmerne.

I den aktuelle sæson af programmet kan seerne da også følge med i parrets bryllupsforberedelser.

Ligeså kunne TV3-seere, tilbage i 2017, se, hvordan Cengiz for rullende kameraer friede til sin udkårne Geggo på en strand i Thailand.

Parret har sammen datteren Alba på tre år.

Indtil for nylig drev de skønhedssalonen La Lotus på Amagerbrogade i København, men parret valgte at lukke salonen 1. april i år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra parret, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

