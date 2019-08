Geggo og Cengiz i kæmpe brøler

7. september går 16 realitydeltagere i ringen og bokser mod hinanden.

Det sker i 'Familien fra Bryggen'-parret Geggo og Cengiz' nye event Stjerne Boksning, men deltagerantallet skulle have været højere. Fredag fik den tidligere 'Robinson Ekspeditionen'-deltager Tina Vilbrand den nedslående melding, at kampen mod 'Robinson'-kollegaen Marlene Berardino er aflyst.

Det skyldes simpelthen, at de er for gamle og derfor ikke kan få den nødvendige tilladelse til at gå i ringen af bokseunionen. Noget Geggo og Cengiz ikke havde undersøgt til bunds forud for eventen.

På Instagram lægger kendisparret sig fladt ned.

'Vi har lavet en kæmpe brøler. Vi indrømmer blankt - det er første gang vi laver Stjerne Boksning, vi er så grønne, som man overhovedet kan være - og vi har begået en gigantisk fejltagelse. Vi har desværre meldt en kamp ud, som ikke kan blive aktuel - både Tina og Marlene er jordens sejeste madammer, men de er over 40 år. Dermed kan de faktisk, ifølge den ret indviklede danske lovgivning på bokse-området, ikke få en amatør-kamp. Det er straight up vores skyld, og vi tager den 100 % på vores kappe,' lyder det i en udtalelse fra Geggo og Cengiz, hvor de fortsætter:

'Vi sender en uforbeholden og oprigtig undskyldning.'

Tina Vilbrand (th) til årets Danish Rainbow Awards. Foto: Klaus Bo Christensen

Tina: Som en knytnæve i fjæset

Da 47-årige Tina Vilbrand fik beskeden i fredags, brød hun ud i gråd. Noget, der varede ved i det meste af weekenden. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har trænet i et halvt år til det her show, og jeg har virkelig lagt 100 procent energi og engagement i det. Så det var ligesom at få en knytnæve i fjæset i fredags, da jeg fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi vi er for gamle.

Tina Vilbrand da hun deltog i 'Robinson Ekspeditionen' i 2011. Foto: Jakob Jørgensen

Hun anslår selv, at hun har lagt mellem 400 og 450 timer i træningslokalet for at kunne gå i ringen i sin bedst mulige udgave. Derfor ærgrer det hende ekstra meget, at det ikke kommer til at ske.

Mange ville nok klandre Geggo og Cengiz for ikke at have sat sig ordentligt ind i tingene, men det afviser Vilbrand.

- Jeg vil ikke bebrejde Geggo og Cengiz, de har gjort det bedste, de kunne, og har lavet et fantastisk stævne og et fantastisk forarbejde, men de har bare ikke haft 100 procent styr på reglerne. Jeg tror ikke, de har spekuleret over vores alder, siger Tina Vilbrand.

Selv om det er et slag, at hun ikke må stille op ved eventen, så vælger hun at fokusere på alt det positive, som de mange træninger har ført med sig.

- Det har gjort mig klar i hovedet, og jeg står i topform i en alder af 47 år. Jeg står knivhamrende skarpt. Jeg har virkelig sat mig op til denne her kamp, men jeg er glad for, at jeg har holdt ud hele vejen og er nået til, hvor jeg er. Det har også fået mig væk fra en masse dårlige ting, siger Tina Vilbrand og uddyber.

- Jeg var meget i byen og slog hovedet i baren forskellige steder, og det har jeg fået lagt lidt på hylden. Jeg har fået øjnene op for en helt ny verden.

Ved Stjerne Boksning får vinderen af den enkelte kamp 10.000 kroner i præmie. Geggo og Cengiz meddeler i deres opslag, at pengene vil blive delt mellem Tina Vilbrand og Marlene Berardino.