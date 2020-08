Generet af fans: 'Grænseoverskridende!'

'Den store bagedyst'-vinder Liv Martine Hansen giver i sin Instagram-historie sine følgere en opsang.

Hun har flere gange oplevet, at følgere har opsøgt hende på hendes hjemmeadresse for at få signeret bøger eller under påskud om at være kørt forkert. Nu er det blevet for meget for nordjyden, som i går sagde stop.

'Det giver mig ret ondt i maven, hvis jeg skal være helt ærlig', skriver hun på sin Instagram-historie.

Det sure opstød blev udløst af, at en følger i går sendte Liv Martine et billede af hendes gård, Bækkelund, som følgeren var kørt forbi, fordi hun var nysgerrig på, hvordan den kage-glade nordjyde boede.

Liv Martine opfordrer på sin Instagram til, at folk respekterer hendes privatliv og kun kommer forbi Bækkelund, hvis de er inviteret.

- Jeg kunne lige så godt rende rundt ude på min terrasse nøgen, siger bagedyst-vinderen på Instagram.

Corona har gjort det værre

Da Danmark var under fuld lockdown, var der mange danskere, som fik ekstra tid for hånden. Den tid brugte nogle af Liv Martines følgere på uinviteret at besøge Bækkelund, hvor hun bor med sin mand, Mads.

- Vi oplevede ret meget i corona-tiden, at der var der rigtig mange, der kørte forbi og holdt ind og kiggede. Nogle, der sågar kørte helt ind i vores gårdsplads, fortæller Liv Martine på sin Instagram.

'Jeg synes, at det er meget grænseoverskridende,' skriver bagedyst-vinderen på Instagram-historie.

Skal være mor

Det er ellers ikke mange sure miner, som har været at spotte på nordjydens Instagram på det seneste, hun skal nemlig være mor. Det offentliggjorde hun ligeledes på sin Instagram-profil tilbage i juli.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Hun og manden Mads ønsker ikke at oplyse barnets køn eller terminsdato, men Liv Martine har tidligere fortalt, at graviditeten var planlagt.

- Det var planlagt. Det har det været, lige siden jeg mødte Mads. Hvor kliché det end lyder, men det er meget reelt, sagde hun til Ekstra Bladet den 15. juli.

Ekstra Bladet har været i sms-kontakt med Liv Martine, der venligt svarede, at hun på grund af optagelser ikke havde mulighed for at uddybe sit opslag.