Gennemgår voldsom operation

Det er ikke mere end to år siden, at milliardæren Karsten Ree gennemgik en omfattende hofteoperation, hvor han fik udskiftet venstre hofte.

Siden da har han dog også døjet med problemer i højre hofte, og det førte til, at han i tirsdags gennemgik en stor hofteoperation på Skodsborg Kysthospital.

Det fortæller hans kone, Janni Ree, på Instagram, hvor hun deler et billede af hende og Karsten.

Mor siger stop: - Nu er det nok

Til Ekstra Bladet fortæller Janni Ree, at Karsten Ree er blevet udskrevet og er i bedring, men at det har været en hård omgang

- Han er blevet hofteopereret i den ene side tidligere. Nu var den anden slidt op. Vi har jo lige været i Peru, og det var en rigtig hård tur, for Karsten kunne næsten ikke gå, så det var rigtig godt, at han kunne få en tid og blive opereret, siger hun og fortsætter:

- Men det har været en hård omgang for ham denne gang. Han har rigtig store smerter og er meget sengeliggende. Det er jo en kæmpestor operation, hvor han har fået skiftet hele hofteskålen. Han har mange smerter om natten og sover uroligt, så vi får ikke meget søvn.

Janni Ree har delt følgende billede på Instagram, hvor hun fortæller, at Karsten Ree heldigvis er i bedring, og at de hygger sig i hinandens selskab - trods alt. Foto: Privat

På grund af Karstens operation bruger Janni det meste af sin tid i øjeblikket på at passe Karsten.

- Han har været oppe i dag, men ellers ligger han det meste af tiden, så det er godt, at jeg har fri lige i øjeblikket og ikke optager 'Forsidefruer', for så har jeg masser af tid til at passe på ham.

Efter kæmpe drama: Sådan er deres forhold nu

- Bekymrer det dig med de her operationer, som Karsten har gennemgået den seneste tid?

- Han har kæmpet med meget. Og jeg må da indrømme, at jeg bliver mere og mere bekymret, og jeg synes, det er en omfattende operation. Man kan mærke på ham, at han er blevet ældre, og han bliver jo også snart 75 år, siger hun og fortsætter:

- Der er mange skavanker, og han har også for nylig fået opereret skulder og albue, men nu er begge hofter i hvert fald i orden, så nu håber vi, at vi får lidt ro på og kan undgå flere operationer i den nærmeste fremtid. Vi joker jo med, at det fandeme snart er et helt hospital herhjemme, griner hun.

Janni Ree håber på, at Karsten kan være på benene igen om et par uger. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Karsten Ree, fordi han stadig har det skidt.