Ghita efter katastrofalt interview: - Væk, farvel

Ghita Nørby har nærmest været tavs som graven, efter Radio24syv tidligere på onsdagen bragte en meget omtalt radiodokumentar om skuespilleren selv, hvor hun går amok på journalisten.

Dagens overvældende medieomtale har dog ikke afskrækket hende fra at vise sig offentligt.

Det var imidlertid en ordknap og fortravlet Ghita Nørby, der onsdag aften gæstede Grand Teatret i København.

Hun skulle introducere et afsnit af dokumentarserien ‘Historien om et teater’ med seriens bagmand, Martin Spang Olsen.

Spraglet i tøjet fra bund til top med lilla sko, lyserøde strømpebukser, og en grøn jakke hastede hun ind i biografen støttet af Spang Olsens kone, få minutter før hun skulle på scenen.

Ghita Nørby havde ingen kommentarer, da Ekstra Bladet mødet hende onsdag, men har tidligere kaldt interviewet for 'den dummeste historie i hele verden'. Foto: Jonas Olufson

Pressen var mødt talstærkt op for at få en kommentar om hendes medvirken i dagens meget omtalte dokumentar, men Ghita Nørby var ganske ordknap.

- Væk, farvel.

- Jeg svarer dig ikke. Tak, farvel. Farvel, lød det blot fra den fåmælte skuespiller.

Gik helt galt

Radiodokumentaren 'Hele Danmarks Ghita' er tilrettelagt af journalisten Iben Maria Zeuthen, der også foretager det fejlslagne interview med Ghita Nørby.

Ghita Nørby harcelerer fra begyndelsen over Zeuthens omfattende optageudstyr, og at hun har sin optager tændt, allerede inden Ghita Nørby åbner døren til sit hjem.

Få minutter inde i interviewet kører det helt af sporet.

- Når jeg så har snakket færdig med dig, skal jeg så lægge mig ned i kisten og dø? Er det det, du vil have, lyder det vredt fra den kendte skuespiller.

- Nej. Jeg vil gerne lave et portræt af dig. Man behøver ikke at være ved at dø for at få tegnet et portræt, indvender Zeuthen. Men det formilder ikke Ghita Nørby, der blandt andet kalder hende for 'tåget' og 'sentimental'.

Interviewet skulle have varet i syv timer, men endte med kun at vare i to.

Zeuthen har afvist at medvirke i et interview med Ekstra Bladet om mødet med Ghita Nørby.

