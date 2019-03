Ghita Nørby amok på radiovært: - Du er dybt åndssvag!

Det skulle have været så godt.

Radio24syv-værten Iben Maria havde aftalt at lave et radioportræt af den 84-årige skuespiller Ghita Nørby. Aftalen er, at båndoptageren skal rulle i syv timer, og hun møder op på Nørbys adresse engang i februar.

Men efter bare få minutter kører det planlagte interview helt af sporet. Programmet 'Hele Danmarks Ghita' kan høres HER.

- Når jeg så har snakket færdig med dig, skal jeg så lægge mig ned i kisten og dø? Er det det, du vil have, lyder det vredt fra den kendte skuespiller.

- Nej. Jeg vil gerne lave et portræt af dig. Man behøver ikke at være ved at dø for at få tegnet et portræt, indvender Zeuthen, men det formilder ikke Ghita Nørby, der blandt andet kalder hende for 'tåget' og 'sentimental'.

Radioværten spørger, om Nørby efter bare ni minutter kan konkludere, at hun ikke interesserer sig nok for hende til at lade hende lave det planlagte interview?

- Du er kun overfladisk, yndig, ser dejlig ud, er en meget køn og smuk kvinde ... Du fortæller mig intet. Du er kun i skjul. Hvor er du?

Iben Maria Zeuthen stod i mange år bag programmet 'Det næste kapitel' på Radio24syv. Foto: Christian Bang

'Forfærdelig' mikrofon

Det lader især til at være Zeuthens medbragte mikrofon, der generer hende. Den er tilsyneladende for stor, og situationen er ifølge Nørby 'dybt forfærdelig' og 'sårende og udleverende'.

- Jeg synes, det er uforskammet, lyder det vredt fra Ghita.

Iben Maria Zeuthen medgiver, at mikrofonen er stor, men at den giver den bedste lyd. Hun tilbyder at skifte til en mindre. Den forklaring giver hendes interviewoffer imidlertid intet for.

- Jeg synes, du er dybt åndssvag. Virkelig, understreger Nørby.

- Er du sindssyg, mand? Har du tænkt dig om?

De skifter mikrofon, men det bliver ikke meget bedre.

- Du får intet ud af mig, men det kan vi godt. Så kan jeg snakke, som jeg gør med alle mulige andre mennesker, som jeg ikke bryder mig om, slår Nørby fast.

Ghita Nørby kommer dog senere i interviewet med en form for selverkendelse.

- (...) uden at være alt for uforskammet – for det har jeg nemlig let ved. Jeg synes, det er meget skægt, men jeg dummer mig ofte og går for vidt, men jeg synes, vi skal slutte vores samtale.

Herefter fortsætter interviewet dog i mere end tre kvarter, og det færdige interview, der - ifølge radiokanalen - 'viser nogle sider af Hele Danmarks Ghita, som nok vil komme bag på de fleste lyttere' ender med at vare 58 minutter. Det kan høres HER.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Iben Maria Zeuthen for at høre hendes oplevelse af interviewet. Hun henviser til sin redaktør, der endnu ikke er vendt tilbage. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ghita Nørby selv.

