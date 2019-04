Ghita Nørby bliver radiovært

Det siger næsten sig selv, at landets radiobosser ikke lader det gå ubemærket hen, når et - i radiomæssig sammenhæng - uprøvet navn pludselig formår at få flere end 400.000 til at lytte med. Et lyttertal de fleste stationer kun kan drømme om, i en tid hvor der er benhård kamp om danskernes ører.

Og siden det famøse radioprogram, hvor Iben Maria Zeuthen og Ghita Nørby krydsede klinger - blandt andet om den mest fornuftige størrelse på mikrofoner - har flere radiostationer nu pludselig fået øjnene op for den gamle ‘Matador’-stjernes helt åbenlyse radiopotentiale.

Ghita har i skrivende stund - ifølge Ekstra Bladets oplysninger - fået tilbud fra flere radiostationer rundt om i landet. Blandt andet er hun blevet tilbudt en fast plads på morgenholdet hos Nova FM.

Desuden bekræfter taleradio-legenden Søren Dahl, at han var hurtigt ude med et tilbud til hende om at blive fast makker på hans ugentlige radio-talkshow, der sendes fra Café Hack.

Vildskab og uforudsigelighed

Det er dog endt med at blive DR, der er løbet med den eftertragtede dame. Og det har helt sikkert ikke været hverken billigt eller nemt at få Ghita Nørbys underskrift i hus, vurderer en ekspert.

- Det er usædvanlig godt set af DR at satse alt på at sikre sig Ghitas eftertragtede underskrift på en radiokontrakt. Dermed håber de givetvis på at kunne overtage lidt af den vildskab, uforudsigelighed og anarkistiske tilgang til moderne taleradio, som konkurrenterne i Radio24syv har haft så stor succes med, siger radioekspert Oluf Bangsen til Ekstra Bladet.

Maude og Ingeborg

Ghita vil fremover kunne opleves i æteren sammen med makkeren Malene Schwartz, der ligeledes er radio-debutant og desuden også kendt fra ‘Matador’, hvor hun spillede rollen som Maude. De to kan snart opleves i P1 i programmet ‘Danske Divaer’, hvor de hver uge tager en ny person under kærlig behandling.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ghita Nørby, der tidligere har udtalt, at instruktørerne ikke længere står i kø for at hyre hende, nu hvor hun som 84-årig, desværre stadig er i direkte konkurrence med langt yngre kvinder.

Hun skriver dog i en mail til Ekstra Bladet, at hun altid er åben overfor nye udfordringer - blot det sker på hendes præmisser.

Krav: Vil selv vælge mikrofon

Ghita Nørby og mikrofonen, der var med til at skaffe radioprogrammet 'Hele Danmarks Ghita' flere end 400.000 lyttere. Foto: Radio24syv / Mogens Flindt

Hvis man har hørt eller læst om programmet, der skød Ghita Nørby ind i toppen af radio-headhunternes hitliste, vil man vide, at Nørby har en imponerende stor viden om den tekniske side af moderne radioproduktion.

Derfor har hun ifølge DR fået indskrevet en klausul i sin kontrakt, der betyder, at hun selv må vælge hvilket udstyr - herunder hvilken størrelse mikrofon - der skal benyttes under optagelserne.

Hun har desuden også betinget sig, at der kun vil blive serveret kaffe - og under om ingen omstændigheder te - under udsendelserne.

Frisør bliver første gæst

– Ghita har ved talrige lejligheder bevist, at hun har talegaverne i orden. Hun bliver en stor gevinst for statsradiofonien, siger Ghita Nørbys ven og frisør Dennis Knudsen. Foto: Mogens Flindt

DR oplyser i en pressemeddelelse, at Ghita helt fra begyndelsen havde lagt sig fast på, at programmerne ikke måtte være for lange, da hun af personlig erfaring ved, at det kan være opslidende for en interviewperson at skulle stå til rådighed i lang tid.

Derfor er formatet endt med at være dybdeborende portrætudsendelser af 17 minutters varighed. Som første gæst er det lykkedes Ghita at få sin frisør gennem de seneste mange år, Dennis Knudsen, på krogen. Optagelserne gik i gang i dag, mandag 1. april.

- Ghita og jeg har small-talket i salonen i mange år, så for mig gør det egentlig ikke den store forskel, at der nu også kommer til at være en lille mikrofon tændt. Det sværeste bliver nok at holde saksen i ro, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.