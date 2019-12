Ghita Nørby: Her er mine krav i julen

Mens nogle danskere får nok af julemusik og gaveræs, allerede inden december går i gang, hører Ghita Nørby til i den helt anden grøft.

Den 84-årige skuespillerinde, som er aktuel i den norske Netflix-serie 'Hjem til jul', holder meget af højtiden.

Hun betegner sit forhold til julen som gammeldags og konventionelt, og hun har ikke nogle særlige juletraditioner, som er anderledes end den måde, de fleste danskere fejrer julen på.

Men nogle ting skal der være, når det er er jul, mener hun.

- Jeg vil gerne have et juletræ. Det behøver ikke at være et stort træ fra loft til gulv, det kan godt stå på bordet, men der skal være et juletræ, siger hun.

Elsker brændte mandler

Derudover er der bestemte smage og dufte, som Ghita Nørby især forbinder med julen.

- Der skal være mandariner og nogle gode dufte. Jeg kan godt lide at brænde lidt gran og dufte til det.

- Og så elsker jeg brændte mandler, men jeg køber dem sjældent, for jeg er bange for at komme til at spise dem alle sammen på en gang, siger hun og griner.

Egentlig synes Ghita Nørby først, at man må pynte op til jul i december, men allerede i november kunne hun ikke dy sig for at finde lidt pynt frem.

Danskerne er heldige

Nemlig et par træer med lys i.

- Jeg synes, det er hyggeligt at sætte lys op, når det bliver mørkere. Det er også der, jeg begynder at tænde stearinlys og hygge mig på en anden måde indendørs, siger hun.

Ghita Nørby synes, det er et privilegium at bo i et land, hvor der er mørkt om vinteren.

- Jeg ville ikke kunne bo i et land, hvor der altid er sol. Vi nordboere er jo så heldige, at vi har forskellige årstider.

- Det er et held, for der er stor glæde i at få lov til at længes. Længes efter foråret og de grønne farver. Det gør man jo ikke i lande, hvor der er palmer, siger hun.