Ghita Nørby om Radio24syv-journalist: Hun ville ødelægge mig

Skuespillerinden Ghita Nørby forstår ikke, hvorfor hun skal "lægges for had" efter at have medvirket i et meget omdiskuteret interview med Radio24syv.

Det fortæller hun i forbindelse med åbningen af Nordisk Kulturfestival i Kalundborg tirsdag aften, skriver nyhedsmediet sn.dk.

- Det er meget overraskende for mig. Jeg synes jo, at jeg nærmest er blevet voldtaget i den her sag. Så hvorfor skal jeg lægges for had, når man snarere burde sige, at det var godt, at jeg sagde fra, siger Ghita Nørby ifølge sn.dk.

"Hele Danmarks Ghita", der blev sendt i marts, skulle have været et portræt af skuespillerinden på baggrund af et syv timer langt interview. Men journalisten, Iben Maria Zeuthen, og Nørby går fra start skævt af hinanden.

Ghita Nørby bliver især vred over Zeuthens optageudstyr - en stor mikrofon med vindhætte - og langer ud efter både den og radioværten.

- Du kan da ikke sidde med den modbydelige mikrofon oppe i mit ansigt og tro, at jeg vil tale med dig. Gør du virkelig det? Jeg ved godt, at jeg er skrap, men tror du virkelig på det? Komplet uforskammet, det er, hvad det er, lyder det fra den 84-årige Nørby.

I interviewet kalder Ghita Nørby blandt andet Zeuthen for "dybt åndssvag", "overfladisk" og "sindssyg".

Tirsdag aften forklarer Nørby det med, at hun ikke var tryg ved situationen, hun var havnet i.

- Det var mærkeligt at sidde og kigge ind i en bevidsthed, hvis eneste ønske var at manipulere og ødelægge mig. Det gjorde et stort indtryk på mig, at det sådan var planlagt. At jeg ligefrem skulle sidde overfor en, der havde viljen til at ødelægge mig. Det har jeg aldrig været ude for før, siger skuespillerinden.

Efter "Hele Danmarks Ghita" blev sendt i radioen, begyndte flere offentligt at spekulere i, om den 84-årige skuespillerinde mon er dement.

Også det kritiserer Ghita Nørby.

- Det har været en meget underlig oplevelse for mig at blive bebrejdet at være 84 år. Det er mærkeligt at blive kaldt dement, eller at man har Alzheimers, som jo ikke er noget at lave sjov med, siger Nørby ifølge sn.dk.