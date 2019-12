Ghita Nørby raser over unges netdating: - Forfærdeligt og latterligt!

Efterhånden er det blevet meget normalt at finde kærligheden online såsom på dating-apps eller dating-sider.

Særligt den unge generation har for alvor taget det til sig, og en af de mest populære dating-apps, der bliver brugt, er Tinder.

Spørger du den 84-årige skuespiller Ghita Nørby, synes hun dog bestemt ikke, det er en god idé.

- Jeg synes, Tinder er forfærdeligt! Det er jo et dyrskue - sådan noget handel. Det er da latterligt. For mig er det fuldstændig umenneskeligt, fortæller skuespilleren til DR i forbindelse med en et interview om den norske Netflix-serie 'Hjem til jul', hvor Ghita Nørby medvirker.

Serien handler om en 30-årige kvinde, der som så mange andre unge i dag leder efter kærligheden. Tinder er dog et dårligt sted at lede efter dette, mener Ghita Nørby.

- Vores stræben efter kærlighed behøver da ikke ske gennem iPhone eller Tinder, eller hvad det ellers er for programmer. Så kan man sidde dér på sin telefon og bestemme, at han skal være lidt højere, lidt lavere, være brunøjet eller blåøjet - det er jo fuldstændig som at gå på Hjallerup marked, fortæller hun og fortsætter:

- Det er altid svært at finde hinanden, og kærligheden og forelskelsen er vanskelig. Men tror I virkelig, det bliver lettere i den digitale verden? Det bliver da forfærdeligt. Iskoldt. Kærlighed er jo svært under alle omstændigheder, og det hjælper Tinder dig altså ikke med, at det ikke er. Nej. Tværtimod. Det fratager dig jo en oplevelse af at være sammen.

Ghita mener i stedet, at unge mennesker skal fokusere på at være i nuet frem for at fokusere på deres skærm.

- Vi kan være her. Til stede. Og vide, at der både er noget, der går godt, og noget, der går skidt. For sådan er livet altså. Det er ikke perfekt. Den dér perfektion, den ødelægger jo alle mennesker. Det er synd. Kig dig dog rundt! Det synes jeg, er sjovere slår hun fast.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Ghita Nørby.

