Ghita: Radio24syv udnytter situationen

Indtil nu har skuespilleren Ghita Nørby ikke ønsket at kommentere det kontroversielle radioprogram 'Hele Danmarks Ghita', hvor et interview mellem hende og radiovært Iben Maria Zeuthen kører helt og aldeles af sporet.

Programmet blev offentliggjort onsdag på Radio24syv og blev hurtigt blev et af dagens helt store samtaleemner.

For er det 84-årige Nørby, der er uforskammet og har divanykker, når hun kalder intervieweren - radiovært Iben Maria Zeuthen - for sprogets værste gloser? Eller er det den 50 år yngre Zeuthen, der med sit optageudstyr og sin facon bevidst forsøger at få skuespilleren ud over kanten?

Ingen af dramaets to hovedrolleindehavere har ønsket at udtale sig til Ekstra Bladet.

- Væk, farvel, sagde hun til Ekstra Bladets udsendte, der mødte hende foran Grand Teatret i går.

Over for dr.dk er Ghita Nørby en smule mere meddelsom.

- Radio24syv udnytter denne her situation, så jeg tier bare stille, fortæller hun om interviewet.

Hun bliver herefter spurgt, om hun mener, at radiokanalen udnytter sagen.

- Ja, det er jo deres historie, og så kan jeg ikke gøre noget, lyder svaret.

Hun har tidligere beskrevet hele situationen som 'den dummeste historie i hele verden' over for Ekko.

Ghitas vildeste citater fra radioprogrammet 'Hele Danmarks Ghita' - Du kan da ikke sidde med den modbydelige mikrofon oppe i mit ansigt og tro, at jeg vil tale med dig. Gør du virkelig det? - Du er kun overfladisk, yndig, ser dejlig ud, er en meget køn og smuk kvinde ... Du fortæller mig intet. Du er kun i skjul. Hvor er du? - Har du overhovedet ingen humor? - Du ER så dum, du har ikke lov til det - Du er så selvhøjtidelig. Er lyden nu den perfekte lyd, du gerne vil have mig i? - Jeg kan ikke tage dig! Jeg kan ikke svare på sådan nogle selvhøjtidelige, idiotiske spørgsmål! - Du byder ikke på noget. Du ER ikke noget - Du går aldrig ud af din skal. Du glemmer på intet tidspunkt dig selv - Du kunne måske give lidt slip på… dig? Du kunne måske smile lidt mere med dine øjne? - Livløst og dødt. Du aner ikke, hvor livet er - Zeuthen, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg har prøvet, jeg kan ikke. Jeg giver op

Mislykket møde

Zeuthen henviser til sin redaktør Mikkel Clausen, der i går forklarede til Ekstra Bladet, hvorfor radiokanalen havde besluttet sig for at bringe det fejlslagne interview.

- På Radio24syv sender vi virkeligheden i alle dens nuancer - både når folk griner og svinger godt sammen, og når interviews går galt. Der er tit en masse interessant information i det mislykkede møde mellem mennesker. Et konfrontativt møde af den slags er med til at sige noget om, hvad det vil sige at være menneske, hvordan man er over for hinanden, sagde han til Ekstra Bladet.

- Det er jo en del af portrætjournalistikkens grundvilkår, at man ikke bare interesserer sig for, hvad folk siger, men også måden, de siger det på. Det er en måde at afkode på, hvem de er. Og i denne her sammenhæng lærer man en ikke så tit denne side af Ghita Nørby at kende, tilføjede han.

Han understregede, at Nørby har givet lov til, at interviewet bliver brugt, og at hun senere blev gjort opmærksom på, hvornår det ville blive sendt.

- Og det havde hun ingen indvendinger mod?

- Hun skrev til mig, at hun havde håbet, at det blev kasseret. Men det er der sikkert også mange af Ekstra Bladets kilder, der havde håbet. Hvis journalister kun lavede det, folk håbede kom i medierne, ville det være nogle meget kedelige aviser, vurderer han.

Programmet 'Hele Danmarks Ghita' kan høres HER.